מחקר חדש של חוקרים מאוניברסיטת העיר ניו יורק (CUNY) מציג גישה חדשנית למעקב אחר השפעות סביבתיות על הבריאות, תוך שימוש בטכנולוגיות יומיומיות כמו שעונים חכמים וטלפונים ניידים. המחקר, שפורסם בכתב העת JMIR Formative Research, מציע לראשונה מערכת משולבת המסוגלת למדוד בזמן אמת את החשיפה האישית לזיהום אוויר ולחום קיצוני - ואת השפעתם המיידית על הגוף והנפש.

במסגרת הפיילוט, המשתתפים ענדו שעוני Fitbit במשך כחודש, ובמקביל מילאו מספר פעמים ביום שאלונים קצרים שדיווחו על מצב רוח ותסמינים פיזיים. נתונים אלה שולבו עם מעקב GPS רציף מהטלפון הנייד, שאפשר לחוקרים להצליב בין מיקום המשתתפים לבין רמות זיהום כמו דו־תחמוצת החנקן, חלקיקים נשימים וגופרית דו־חמצנית, וכן תנאי חום משתנים לאורך היום.

לדברי החוקרת הראשית, פרופ' יוקו נומורה, מדובר בפריצת דרך מתודולוגית: "אנחנו יוצרים פרופיל חשיפה אישי שנע יחד עם האדם, במקום להסתמך על תחנות ניטור קבועות או כתובת מגורים בלבד". לדבריה, זהו המחקר הראשון שמשלב בין חיישנים לבישים, דיווחים בזמן אמת ונתוני מיקום מתמשכים כדי להעריך השפעות סביבתיות ברמה האישית.

החוקרים מציינים כי שיטות מסורתיות נוטות לפספס את השונות הגדולה בחשיפה לזיהום במהלך היום - למשל במעבר בין אזורים עירוניים עמוסים, תחבורה ציבורית, אזורי מגורים או שטחים פתוחים. השיטה החדשה מאפשרת לזהות דפוסים מדויקים יותר, שעשויים להיות קריטיים להבנת השפעות בריאותיות קצרות טווח.

למרות שמדובר במחקר ראשוני בהיקף מצומצם, נומורה מדגישה את הפוטנציאל הרחב שלו: "זהו צעד ראשון לקראת שילוב בין טכנולוגיה צרכנית לאפידמיולוגיה סביבתית - שילוב שיכול להוביל בעתיד לרפואה מונעת ומותאמת אישית".

המשמעות עשויה להיות רחבה במיוחד בעידן של שינויי אקלים, כאשר גלי חום וזיהום אוויר הופכים לתכופים וחמורים יותר. החוקרים מעריכים כי בעתיד ניתן יהיה להשתמש בגישה זו כדי לשפר טיפול בחולים הסובלים ממחלות לב וריאה, באמצעות נתונים מדויקים על החשיפה האישית שלהם - ולא רק הערכות כלליות ברמת האוכלוסייה.