מהפכה ירוקה: מדענים הצליחו להפוך פסולת פלסטיק לדלק - בעזרת השמש

מחקר חדש מצביע על דרך חדשנית לנצל אור שמש כדי לפרק פלסטיק ולייצר מימן ודלקים נוספים - פתרון כפול למשבר הזיהום ולצורכי האנרגיה של העתיד | אך הדרך ליישום תעשייתי עדיין רצופה אתגרים טכנולוגיים וכלכליים (בעולם)

בזמן שהעולם מתמודד עם הררי פסולת פלסטיק הולכים וגדלים, חוקרים מאוניברסיטת אדלייד באוסטרליה מציעים גישה מהפכנית: להפוך את הבעיה למשאב. במחקר שפורסם בכתב העת Chem Catalysis, מציגים המדענים שיטה המבוססת על אור שמש לפירוק פלסטיק והפקת דלקים נקיים, ובראשם מימן - הנחשב לאחד ממקורות האנרגיה המבטיחים לעתיד.

הטכנולוגיה, המכונה "פוטורפורמינג" (Photoreforming), עושה שימוש בחומרים מיוחדים הרגישים לאור - פוטוקטליזטורים - אשר מסוגלים לפרק את קשרי הפלסטיק בטמפרטורות נמוכות יחסית. בתהליך זה ניתן להפיק לא רק מימן, אלא גם תוצרים נוספים כמו גז סינתטי, חומצה אצטית ואף פחמימנים בטווח של דיזל.

לדברי החוקרים, היתרון המרכזי של השיטה טמון בכך שפירוק פלסטיק דורש פחות אנרגיה בהשוואה לפיצול מים - התהליך הנפוץ כיום לייצור מימן ירוק. הסיבה לכך היא שהקשרים הכימיים בפלסטיק קלים יותר לפירוק. "פלסטיק נתפס לרוב כבעיה סביבתית חמורה, אך הוא גם הזדמנות משמעותית," אמרה החוקרת שיאו לו. "אם נצליח להמיר פסולת פלסטיק לדלקים נקיים באמצעות אור שמש, נוכל להתמודד עם שני אתגרים מרכזיים בו-זמנית."

עם זאת, החוקרים מדגישים כי מדובר עדיין בטכנולוגיה בשלבי פיתוח מוקדמים. סוגים שונים של פלסטיק מגיבים אחרת לתהליך, ותוספים נפוצים כמו צבעים ומייצבים עלולים לפגוע ביעילות. בנוסף, הפוטוקטליזטורים עצמם נוטים להתבלות עם הזמן, והתוצרים שמתקבלים דורשים תהליכי הפרדה מורכבים ויקרים.

במקביל, מחקר נוסף מאוניברסיטת קיימברידג', שפורסם בכתב העת Joule, מציג גישה משלימה: מערכת סולארית המשתמשת בחומצה שממוחזרת מסוללות רכב ישנות כדי לפרק פלסטיקים קשים למחזור כמו ניילון ופוליאוריתן. המערכת הצליחה לפעול מעל 260 שעות ללא ירידה בביצועים, ומציעה פוטנציאל להוזלת עלויות.

