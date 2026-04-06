המהפכה השקטה: מדענים מצאו דרך חדשה לעקוב אחר לוויתנים

וידאו שפורסם השבוע על ידי עמותת Ocean Alliance האמריקאית מציג רחפני מחקר - המכונים "SnotBots" - מתקרבים ללוויתנים ענקיים ומניחים על גבם תגים חכמים באמצעות מדבקות יניקה בלתי חודרניות. התגים, שגודלם דומה לזה של טלפון נייד, כוללים מצלמה, מקלט GPS, מד-תאוצה וחיישנים נוספים למדידת קול, עומק וטמפרטורת המים. מרגע ההצמדות הם מספקים נתונים בזמן אמת על דפוסי הצלילה, מהירות השחייה והמסלול הגיאוגרפי של בעלי החיים - מידע שקשה היה להשיג עד כה במפגש אנושי ישיר. לאחר שעות או ימים, התגים ניתקים מעצמם וצפים על פני המים, כדי להיאסף על ידי החוקרים.

עד לפני שנים ספורות, הצמדת תגים ללוויתנים הייתה פעולה מורכבת ומסוכנת שכללה התקרבות של סירה קטנה אל בעל חיים במשקל עשרות טונות והושטת מוט ארוך עליו מוצמד התג. כיום, הרחפנים מבצעים את כל הפעולה בזמן קצר ובדיוק מרשים. מחקר שפורסם בשנת 2025 מצא כי רחפני מירוץ עם שליטה מרחוק (FPV) מסוגלים להדביק תג בתוך פחות משתי דקות, עם שיעור הצלחה גבוה מ־55% - פי שלושה מהשיטה המסורתית.

ארגון Ocean Alliance כבר הצמיד בלמעלה ממאה מקרים תגים לשישה מיני לוויתנים שונים, וארגונים נוספים מאמצים את השיטה. מנהל הדיג והחיים הימיים של ארצות הברית (NOAA Fisheries) החל להשתמש ברחפנים במטרה לעקוב אחר לוויתני רייס, מין נדיר המצוי בסכנת הכחדה חמורה, אשר נותרו ממנו פחות ממאה פרטים בלבד במפרץ מקסיקו.