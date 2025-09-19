כיכר השבת
צעד נדיר

בעקבות רצח צ'רלי קירק: השירות החשאי יאבטח את דוברת הבית הלבן

לפי CBS, קרוליין לוויט, הדוברת של הנשיא טראמפ, תזכה לאבטחה יוצאת דופן; בקונגרס שוקלים מימון נוסף של 58 מיליון דולר כדי להרחיב את ההגנה על בכירים (בעולם)

1תגובות
חדר התדרוך של הבית הלבן (צילום: shuterstock)

השירות החשאי ב החל לאבטח את דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט – כך דווח הלילה ברשת CBS. ההחלטה התקבלה בעקבות רצח פעיל הימין הרפובליקני צ'רלי קירק, שנורה למוות בשבוע שעבר במהלך אירוע באוניברסיטת יוטה ואלי.

הרצח עורר דיון ציבורי ופוליטי נרחב בנוגע לרמת האבטחה של אישי ציבור בכירים בארה"ב. בקונגרס נשקל כעת מהלך לאישור תקציב נוסף של 58 מיליון דולר, שיופנה לחיזוק ההגנה סביב פקידים בכירים במערכת המבצעת והשופטת.

המהלך חריג אך אינו חסר תקדים: שרה האקבי סנדרס, שכיהנה בעבר כדוברת הבית הלבן תחת טראמפ וכיום מכהנת כמושלת ארקנסו, זכתה גם היא לאבטחת השירות החשאי לאחר תקרית במסעדה בווירג'יניה שבה סירבו להושיבה.

צ'רלי קירק, בן 31 במותו, היה מקורב לנשיא טראמפ ותומך נלהב בישראל. במהלך דיבייט פומבי ביוטה פגע קליע בצווארו והוא התמוטט לעיני מאות משתתפים. הוא פונה לבית החולים במצב אנוש, אך שם נקבע מותו.

יומיים לאחר מכן הודיע ראש ה־FBI כי החשוד בירי הוא טיילר רובינסון, בן 22 מיוטה, שנעצר לאחר שאביו סייע לכוחות הביטחון לאתרו.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
עדיין לא מעקלת שזה המציאות החדשה כזה בן אדם טוב הורגים אותו על דעותיו המאוזנות ולא סתם, אחד מטורלל על כח המח שגר עם גבר שמשנה אץ המין לאישה. לאן הגיעו האנשים המטורללים האלה
רחל

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר