בעקבות רצח צ'רלי קירק: השירות החשאי יאבטח את דוברת הבית הלבן

השירות החשאי בארצות הברית החל לאבטח את דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט – כך דווח הלילה ברשת CBS. ההחלטה התקבלה בעקבות רצח פעיל הימין הרפובליקני צ'רלי קירק, שנורה למוות בשבוע שעבר במהלך אירוע באוניברסיטת יוטה ואלי.

הרצח עורר דיון ציבורי ופוליטי נרחב בנוגע לרמת האבטחה של אישי ציבור בכירים בארה"ב. בקונגרס נשקל כעת מהלך לאישור תקציב נוסף של 58 מיליון דולר, שיופנה לחיזוק ההגנה סביב פקידים בכירים במערכת המבצעת והשופטת.

המהלך חריג אך אינו חסר תקדים: שרה האקבי סנדרס, שכיהנה בעבר כדוברת הבית הלבן תחת טראמפ וכיום מכהנת כמושלת ארקנסו, זכתה גם היא לאבטחת השירות החשאי לאחר תקרית במסעדה בווירג'יניה שבה סירבו להושיבה.

צ'רלי קירק, בן 31 במותו, היה מקורב לנשיא טראמפ ותומך נלהב בישראל. במהלך דיבייט פומבי ביוטה פגע קליע בצווארו והוא התמוטט לעיני מאות משתתפים. הוא פונה לבית החולים במצב אנוש, אך שם נקבע מותו.

יומיים לאחר מכן הודיע ראש ה־FBI כי החשוד בירי הוא טיילר רובינסון, בן 22 מיוטה, שנעצר לאחר שאביו סייע לכוחות הביטחון לאתרו.