כיכר השבת
לא קמים לעבודה

הפתרון הכי מפנק לעבודה מהבית? הטרנד החדש שמסעיר את הרשת

עבודה מהספה כבר מזמן לא נחשבת לעצלנות, אבל ברשת רצים עכשיו סרטונים שלוקחים את הרעיון צעד אחד קדימה עד כמעט שכיבה מלאה (חדשות בעולם)

עבודה בשכיבה הכסא של ה-Welax S9

עמדות עבודה מיוחדות, המשלבות שולחן ממונע עם כיסא ארגונומי הנשען לזווית של עד 160 מעלות, הפכו ללהיט בקרב חובבי גאדג'טים, גיימרים ועובדים מהבית שמבלים שעות מול המסך. הרעיון פשוט למדי: במקום להתאים את הגוף לכיסא, העמדה עצמה משנה צורה לפי תנוחת המשתמש.

בסרטונים שצוברים צפיות ברשת נראים משתמשים עוברים בתוך שניות מישיבה רגילה לעמדת "כמעט שכיבה", בזמן שהמסך או הלפטופ נשארים ממוקמים ישירות מולם באמצעות זרוע ייעודית.

עבודה בשכיבה הכסא של ה-Welax S9| צילום: צילום: יצרן

הכיסא של ה-Welax S9 שכבר זכה לשם המנומנם "תחנת עבודה ממונעת" מבוסס על סנכרון בין הכיסא לשולחן. חלק מהמערכות כוללות תמיכה לגב התחתון, משענות מתכווננות והדום רגליים מובנה, שילוב שנועד להפחית עומס מהצוואר ומהגב במהלך יום עבודה ארוך.

אבל לצד ההתלהבות, לא כולם משוכנעים שמדובר במהפכה משרדית של ממש. מומחי ארגונומיה מדגישים שגם הכיסא המתקדם ביותר לא מחליף תנועה והפסקות יזומות, וכי שכיבה ממושכת מול מחשב אינה בהכרח הפתרון האולטימטיבי לבעיות יציבה.

כך או כך, נדמה שהרעיון כבר הצליח לעורר סקרנות: בין אם מדובר בגימיק ויראלי ובין אם בהצצה לעתיד העבודה מהבית יותר ויותר אנשים בוחנים אפשרות לעבוד לא רק בישיבה או בעמידה, אלא כמעט מתוך תנוחת מנוחה.

