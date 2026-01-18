כיכר השבת
תגלית יוצאת דופן

במשקל 3,536 קראט ומחיר אסטרונומי: נחשפה אבן הספיר הגדולה בעולם

אבן חן נדירה במשקל 3,563 קרט, הנושאת את השם "כוכב ארץ הטהרה", הוצגה בקולומבו ונחשבת לספיר הכוכב הסגול הגדול ביותר שתועד אי פעם. על פי הערכות מומחים, שוויה נע בין 300 ל-400 מיליון דולר.

(צילום: רשתות חברתיות)

סרי לנקה חוגגת תגלית יוצאת דופן בתחום אבני החן: ספיר כוכב סגול במשקל 3,563 קרט הוצג בטקס חגיגי בבירת המדינה, קולומבו. האבן, המעוגלת והמלוטשת, נקראה "כוכב ארץ הטהרה" (Star of Pure Land) ונותרה בבעלות קבוצת אספנים שבחרה לשמור על אנונימיות. לדברי נציגיהם, האבן מוצעת למכירה בשוק הבינלאומי, אחרי שאומתה על ידי מכון היהלומים האמריקאי (GIA) ומעבדת האבנים של סרי לנקה, שתיהן אישרו את מקורה המקומי.

לפי הגמולוג אשן אמרסינגה, מדובר באבן יוצאת דופן גם מבחינה אופטית: "היא מציגה תופעת אסטריזם מרהיבה עם שש קרניים ברורות - דבר נדיר במיוחד בעולם הספירים." תופעת האסטריזם נוצרת כאשר קרני אור נשברות על האבן ויוצרות דמות כוכב על פניה.

התעודה הגמולוגית של האבן (צילום: GIA)

מקור האבן נעוץ בבור כרייה סמוך לעיירה רטנפורה – "עיר האבנים הטובות" של סרי לנקה – אזור שבו נחצבו במשך אלפי שנים ספירים, רובינים ויהלומים טבעיים הנחשבים מהאיכותיים בעולם. בעליה רכשו את האבן בשנת 2023 אך רק לאחר כשנתיים של בחינה מדוקדקת התבררה ייחודיותה, והיא נשלחה לאימות מקצועי בשתי מעבדות.

סרי לנקה נחשבת אחד ממקורות הספירים המרכזיים בעולם, עם מורשת מפוארת שחוזרת יותר מ-2,000 שנה. אוצרותיה כללו בעבר את ה־"כוכב אדם", ספיר כחול במשקל 1,404 קרט, ואת "כוכב קווינסלנד השחור" במשקל 733 קרט. לשם השוואה, שיא גינס הקודם לספיר כוכב סגול עמד על 332.18 קרט בלבד - מה שהופך את הגילוי החדש לממצא מהמם בקנה מידה עולמי.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

