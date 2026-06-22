אחת הזירות ( צילום: זק"א )

יממה מורכבת (שני) עברה על מתנדבי היחידה הבינלאומית של זק"א, שנדרשו לפעול במקביל בשני אירועים קשים בארצות הברית. בעוד שהליכי שחרור גופות שני ההרוגים הישראלים מתאונת הדרכים במליבו הושלמו, ממשיכים המתנדבים לפעול לשחרור הרוגי התרסקות המטוס הקל במזרח ארה"ב.

בתאונת הדרכים העצמית שאירעה באזור מליבו שבלוס אנג'לס, נהרגו שני ישראלים כבני 40. לאחר פעילות מאומצת של יוסי לנדאו, קמב"ץ זק"א מרחב לכיש ומתנדב היחידה הבינלאומית, יחד עם משרד החוץ מול הרשויות האמריקאיות, הושלמו הליכי שחרור הגופות. הארונות צפויים לנחות בישראל ביום רביעי, ולאחר מכן יובאו לקבורה ביבנה וברמלה. במקביל לפעילות במליבו, ממשיכים מתנדבי היחידה הבינלאומית של זק"א לפעול לשחרור גופותיהם של שלושה ישראלים שנהרגו בהתרסקות מטוס קל במזרח ארצות הברית. המטוס מסוג Piper PA-28 התרסק באזור מחוז הנסיך ג'ורג' במרילנד, פחות מ-30 ק"מ ממזרח לבירה וושינגטון. על פי הערכות ראשוניות, המטוס המריא מאושן סיטי שבניו ג'רזי והיה בדרכו למחוז מונטגומרי במרילנד כשהתרסק מסיבה שאינה ברורה. השפילו את טראמפ: זו הכתבה שעוררה את זעמו של נשיא ארה"ב יוסי נכטיגל | 10:23 סבתא בת 91 נכנסה לכיתה א': תלמידה הוכיחה שלעולם לא מאוחר כיכר השבת | 14:34 כוחות כיבוי, הצלה ומשטרה ניהלו חיפושים נרחבים בחשיכה במשך קרוב לארבע שעות, עד שאיתרו את שרידי המטוס בשעה 3:45 לפנות בוקר. כלי הטיס התרסק באזור מיוער, הסמוך מאוד לשכונת מגורים ולגן משחקים מקומי. הטייס ושני הנוסעים היו האנשים היחידים על סיפון כלי הטיס בזמן האירוע.

יוצאים להחזיר את הגופות ( צילום: זק"א )

מתנדבי היחידה הבינלאומית פועלים יחד עם משרד החוץ, הרשויות המקומיות וארגון "מתעסקים" להשלמת הליכי השחרור. על פי הנמסר, שניים מההרוגים צפויים להיות מובאים לקבורה בישראל, ואילו אחד מהם צפוי להיקבר בטורונטו שבקנדה.

חיים וינגרטן, סמנכ"ל המבצעים של זק"א, מסר: "היחידה הבינלאומית של זק"א פועלת בימים אלו במספר זירות מורכבות ברחבי העולם, תוך שיתוף פעולה עם משרד החוץ, הרשויות המקומיות וארגוני החסד הפועלים בשטח. לצד השלמת הליכי השחרור וההטסה של שני ההרוגים מלוס אנג'לס, אנו ממשיכים במאמצים להביא לשחרורם המהיר של הרוגי התרסקות המטוס, כדי לאפשר למשפחות להביא את יקיריהן לקבורה בכבוד ובמהירות האפשרית".