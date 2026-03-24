חוסל! עלי לאריג'אני בשבוע שעבר ( צילום: מתוך חשבון הטוויטר שלו )

בצעד שמעיד על ניסיון המשטר האיראני לארגן מחדש את שורותיו לאחר המכה הקשה שספג, הודיעה טהראן על מינויו של מוחמד-באקר זולפקדר לתפקיד מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי. המינוי מגיע ימים ספורים לאחר שישראל חיסלה את עלי לאריג'אני, שנחשב לדמות הביטחונית הבכירה ביותר במשטר ולמנהיג דה-פקטו של איראן בתקופה האחרונה.

זולפקדר, בן 68, הוא דמות ותיקה ומנוסה במערכת הביטחון האיראנית. במהלך עשרות שנות שירותו במשמרות המהפכה, מילא תפקידים מרכזיים ורגישים שהעניקו לו היכרות מעמיקה עם מנגנוני הביטחון והמודיעין של המדינה. בין התפקידים הבכירים שמילא: מפקד מפקדת רמדאן של משמרות המהפכה - היחידה המופקדת על פעולות מחוץ לגבולות איראן, ראש המטות של משמרות המהפכה, וסגן מפקד משמרות המהפכה. מעבר לתפקידיו הצבאיים, שימש זולפקדר גם בתפקידים אזרחיים בכירים: סגן לענייני הבסיג' במטה הכללי של הכוחות המזוינים, סגן השר לביטחון הפנים, וממלא מקום שר הפנים. בנוסף, כיהן כמזכיר המועצה לאבטחת אינטרס המשטר באיראן - תפקיד שהעניק לו היכרות עמוקה עם מנגנוני השלטון הפנימיים. המינוי מגיע בתקופה קריטית עבור המשטר האיראני. כפי שדיווח הניו יורק טיימס, חיסולו של לאריג'אני הותיר את הנהגת המדינה המומה וחשופה, כאשר תחושת חרדה גוברת בקרב הבכירים שרואים כיצד "זרועות המשטר" נכרתות בזו אחר זו. ישראל פועלת במסגרת אסטרטגיה ברורה לערער את יציבות השלטון על ידי החלשת כוחות הביטחון.

לאריג'אני ובנו ( צילום: רשתות ערביות )

יצוין כי בימים הראשונים לאחר חיסול לאריג'אני, דיווחו כלי תקשורת באיראן כי חוסיין דהגאן, שר ההגנה לשעבר, הוא המועמד המסתמן למילוי התפקיד. אולם בסופו של דבר, ההחלטה נפלה על זולפקדר - בחירה שמעידה על העדפת המשטר לדמות בעלת רקע מבצעי עשיר במשמרות המהפכה.

המינוי מתרחש על רקע מתיחות ביטחונית חריפה. בימים האחרונים תקף צה"ל מפקדה מרכזית של משמרות המהפכה בלב טהראן, במסגרת גל תקיפות נרחב שכלל יותר מ-100 חימושים לעבר מפקדות, בסיסים ואתרי ייצור אמצעי לחימה. התקיפות מהוות חלק מהעמקת הפגיעה במערכי הליבה של המשטר.

זולפקדר יידרש להתמודד עם אתגרים מורכבים: שיקום מערכי הביטחון שנפגעו קשות, התמודדות עם המשך התקיפות הישראליות, וניסיון לשמור על יציבות המשטר בתקופה של חוסר ודאות. היכרותו המעמיקה עם מנגנוני הביטחון והמודיעין, לצד ניסיונו הרב בפעולות מחוץ לגבולות איראן, עשויים לסייע לו בתפקיד המורכב.

המינוי מצטרף לשורה של שינויים במערך ההנהגה האיראני בעקבות המלחמה. מנהיג העליון החדש, מוג'תבא חמינאי, עדיין לא נראה בציבור מאז פרוץ המלחמה, ודיווחים שונים על מצבו מפוזרים. כעת, עם מינויו של זולפקדר, נותרה השאלה האם המשטר יצליח לארגן את שורותיו ולהתמודד עם האתגרים הביטחוניים המשמעותיים העומדים בפניו.