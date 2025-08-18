מחקר חדש שפורסם ב־The BMJ מצביע על כך שטיפול תרופתי בהפרעת קשב וריכוז (ADHD) עשוי להעניק הגנה רחבה הרבה מעבר להקלה על תסמיני ההפרעה. החוקרים עקבו אחרי כ־150 אלף אנשים בני 6 עד 64 שאובחנו ב־ADHD בין השנים 2007 ל־2020 ומצאו כי שימוש בתרופות מפחית באופן דרמטי את הסיכון להתנהגות אובדנית, התמכרות לחומרים, תאונות דרכים ואף עבירות פליליות.

ירידה חדה בסיכונים מרכזיים

על פי הממצאים, מטופלים שקיבלו תרופות רשמו ירידה של:

17% בהתנהגות אובדנית

15% בשימוש לרעה בסמים ואלכוהול

12% בסיכון לתאונות דרכים

13% בביצוע עבירות פליליות

אצל אנשים עם בעיות חוזרות בתחומים הללו, ההשפעה הייתה אף חזקה יותר: ירידה של 25% בשימוש חוזר בסמים ובעבירות פליליות ו־16% פחות תאונות דרכים.

שיטת מחקר קפדנית

לצורך ניתוח הנתונים השתמשו החוקרים בגישת "חיקוי ניסוי קליני" (target trial emulation) - אחת השיטות המחמירות ביותר שמאפשרת להחיל עקרונות של ניסוי מבוקר גם על נתונים תצפיתיים. מתוך המשתתפים, כ־57% החלו בטיפול תרופתי, כאשר המתילפנידאט (ריטלין ודומיו) היה הנפוץ ביותר.

למה זה קורה?

הפרופ’ סמואֶלה קורטזה מאוניברסיטת סאות’המפטון, ממובילי המחקר, מסביר כי הסיבה נעוצה כנראה בשיפור יכולות קוגניטיביות: ירידה באימפולסיביות, שיפור בקשב ובתפקודים ניהוליים. כך לדוגמה, פחות אימפולסיביות מסייעת להפחית התנהגות אגרסיבית ועבריינית, ושיפור בריכוז מקטין את הסיכוי לתאונות דרכים.

השלכות על מערכת הבריאות

בעשור האחרון נרשמת עלייה חדה במרשמים לתרופות ADHD, ובאנגליה לבדה למשל נרשמה עלייה של 18% מאז תקופת הקורונה. החוקרים מדגישים שהממצאים יכולים להשפיע על הדיון הציבורי והקליני סביב מתן תרופות - ולהראות שלא מדובר רק בטיפול סימפטומטי, אלא שכשהוא מוענק בצורה הנכונה הוא אף משמש ככלי בעל השפעות הגנתיות משמעותיות על בריאות וביטחון הציבור.