מכת מדינה בחדרי הילדים: כך תצילו את שנת הלילה שלהם

הורים למשפחות ברוכות ילדים מכירים את התמונה היטב: ילד מתעטש שוב ושוב בחדר הילדים, אחר מתלונן על גרד מציק בעיניים, ובלילה הבית כולו מתעורר לקולות נחירות ותשישות. בעוד שרבים נוטים להקל ראש ולחשוב שמדובר בצינון עונתי או ב"נזלת חולפת", מומחי הרפואה מתריעים כי מדובר בדלקת כרונית של ריריות האף – נזלת אלרגית – המשפיעה על מיליוני בני אדם ועלולה לשבש את שגרת החיים, הריכוז בתלמודי התורה והשינה התקינה בבית.

ד"ר מיטל אלמוג, מומחית עולמית לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית, הסבירה באתר הרפואי מדפייג כיצד ניתן לזהות את הבעיה מהשורש ולטפל בה ביעילות. לדבריה, התסמינים חורגים הרבה מעבר לאף מנוזל בלבד. תסמינים שחורגים מעבר לאף ילדים ומבוגרים הסובלים מנזלת אלרגית חווים לעיתים קרובות גם דלקת לחמית אלרגית, הנוצרת בשל הקרבה האנטומית בין העיניים לדרכי הנשימה. התופעה כוללת אדמומיות בולטת, דמעת מוגברת, תחושת חול מציקה ונפיחות בעפעפיים – תסמינים המקשים על תפקוד יומיומי תקין. החסימה הכרונית של מעברי האוויר מובילה לכאבי ראש, נחירות ליליות הפוגעות באיכות השינה של כלל הילדים בחדר, ותשישות קשה במהלך היום המשפיעה על היכולת להתרכז בלימודים או בעבודה. במשפחות ברוכות ילדים, כאשר מספר ילדים סובלים מהתופעה בו זמנית, ההשפעה על שגרת הבית עלולה להיות משמעותית. אבחון מקצועי ומהיר האבחון המקצועי מתבצע אצל רופא מומחה באמצעות טסט עורי פשוט ובטוח. טיפות זעירות של אלרגנים נפוצים – כגון קרדית אבק הבית, עובש או פריחת אילנות – מוטפטפות על העור, ובתוך כרבע שעה ניתן לדעת בדיוק למה הגוף מפתח רגישות. זיהוי מדויק של האלרגן המעורר את התגובה מאפשר טיפול ממוקד ויעיל יותר, ומונע סבל מיותר לאורך זמן.

שלושה רבדי טיפול

מפת הטיפולים המודרנית מחולקת לשלושה רבדים ברורים, שנועדו להחזיר את השקט הביתה:

הצעד הראשון הוא מניעה והפחתת חשיפה. שימוש במצעים ייעודיים נוגדי קרדית האבק במיטות הילדים, שאיפת אדים מסיר מים חמים להקלה מיידית, ושמירה על אוורור נכון בחדרי הילדים – כל אלה יכולים להפחית משמעותית את עוצמת התסמינים.

הרובד השני כולל טיפול תרופתי סימפטומטי. תרופות אנטי-היסטמיניות חדישות שאינן גורמות לטשטוש או נמנום, לצד תרסיסי אף סטרואידליים מקומיים המפחיתים את הנפיחות בריריות, מספקים הקלה משמעותית לרוב הסובלים.

הפתרון השורשי לטווח ארוך הוא טיפול אימונותרפי – חיסונים המפתחים סבילות ביולוגית בגוף. בין הטיפולים המתקדמים בולט החיסון הפומי החדשני "אקריזקס" לקרדית אבק הבית, הניתן בבליעה פעם ביום מתחת ללשון ומסייע למנוע את התפתחות האלרגיה מהיסוד.

על פי מחקרים עדכניים בתחום האלרגיה, טיפול אימונותרפי יכול להביא לשיפור ארוך טווח ולמנוע התפתחות של אלרגיות נוספות או אסתמה בעתיד.

לא גזירת גורל

יצוין כי נזלת אלרגית אינה גזירת גורל. פנייה מוקדמת לרופא מומחה, אבחון מדויק וטיפול מותאם יכולים למנוע סבל מיותר ולהשיב את הבריאות והרוגע לכל המשפחה.

במשפחות ברוכות ילדים, שבהן שינה תקינה וריכוז בלימודים הם קריטיים לתפקוד יומיומי תקין, הטיפול בנזלת אלרגית יכול לשפר משמעותית את איכות החיים של כלל בני הבית.