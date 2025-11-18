האם ייתכן ש'פטריות קסם' יעניקו שלווה בסוף הדרך? סדרת מחקרים חלוציים שפורסמו בעשור האחרון חושפת כי טיפול ממוקד בפסילוסיבין - חומר המצוי בפטריות הזייה מזנים כמו Psilocybe ו-Panaeolus הנקראות גם 'פטריות קסם' - בשילוב פסיכותרפיה תומכת, הפחית משמעותית תסמיני דיכאון וחרדה בקרב חולי סרטן במחלה מתקדמת. המשתתפים תיארו חוויות של שחרור רגשי, משמעות רוחנית ותחושת קבלה כלפי המוות - תחושות שנשמרו גם חודשים לאחר המפגש הטיפולי ולעיתים אף שנים.

במחקרים מארה"ב ואירופה דווח כי כ-80% מהמושאי המחקר גילו שיפור פסיכולוגי מתמשך ומשמעותי, כולל הפחתה בייאוש וחידוש תחושת המשמעות בחיים, גם בקרב מאובחנים במצבים מתקדמים בהם טיפולים תרופתיים רגילים לא הועילו. שילוב של פסילוסיבין וטיפול פסיכולוגי אפשר למטופלים לקבל "מרווח נשימה נפשי" ולהתמודד עם האבחנה הקשה ממקום של שקט פנימי ושלווה יחסית.

גל הרגולציה ברחבי העולם משנה לאחרונה את כללי המשחק. אוסטרליה הייתה המדינה הראשונה שהתירה לפסיכיאטרים לרשום פסילוסיבין במצבים נפשיים קשים ביולי 2023, וגרמניה פיתחה 'תוכנית חמלה' ייעודית בקיץ 2025.

מנגד, במדינות כמו בריטניה וישראל, הפסילוסיבין עדיין מוגדר כחומר מסוכן וחסר ערך רפואי ומחקר בתחום, שנחשב למורכב ויקר, מונע מהתקדמות מחקרית בנושא. סקר רחב שהתפרסם בבריטניה הראה כי רוב הציבור תומך במתן גישה לפסילוסיבין עבור חולים סופניים - אך הרשויות עדיין מהססות לנקוט עמדה נחרצת.

בעוד המדע והרפואה נעים קדימה, ממשיכים חולים סופניים בישראל ובמדינות נוספות בעולם לחכות לפריצת הדרך שתאפשר לכל מי שנמצא מול הקץ הגופני למצוא שלווה נפשית, אולי בזכות פטריות קסם - שמציעות לא מעט קסם גם במבחן המחקרי.