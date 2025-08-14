נתוני סקר חדש של מכון גאלופ מצביעים על שינוי דרמטי בתרבות שתיית האלכוהול בארצות הברית - כאשר הקבוצות שבהן נרשמה הירידה החדה ביותר הן המזדהים כרפובליקנים ובני דור ה־Z. שיעור השותים בקרב רפובליקנים צנח מ־64% ל־46% בשנים האחרונות - ירידה של 18 אחוז, הבולטת ביותר מכל הקטגוריות הפוליטיות.

אצל הדמוקרטים נמדדה ירידה מתונה יותר - מ־71% ל־64% (ירידה של 7%), ואצל העצמאיים נרשמה ירידה מ־59% ל־47% (ירידה של 12%).

בפילוח גילאי, ניכר כי דור ה־Z מוביל את מגמת ההתנזרות מאלכוהול. בני דור זה, המהווים את עמוד השדרה של "הילידים הדיגיטליים", אימצו בשנים האחרונות אורח חיים בריאותי יותר, המערער על נורמות חברתיות ותיקות של שתייה באירועים ובמפגשים.

המגמה נובעת משילוב של גורמים - החל במודעות גוברת לקשר שבין אלכוהול למחלות קשות, דרך השפעת הרשתות החברתיות שמעודדות מסרים של אורח חיים בריא, ועד לכניסה של חלופות לא-אלכוהוליות שמושכות את הדור הצעיר.

מומחים מציינים כי שילוב בין שיקולים אידיאולוגיים (בעיקר בקרב רפובליקנים) לבין ערכים בריאותיים (הבולטים בקרב בני דור ה־Z) משנה את פני תרבות השתייה בארה״ב, וייתכן שיסמן שינוי ארוך טווח בשוק האלכוהול האמריקאי.