כמות הנדבקים במחלת החצבת מטפסת: במשרד הבריאות מעדכנים היום (חמישי) על חולה חצבת שנסע בתחבורה ציבורית בתקופת הזמן המדבקת של המחלה.

פרטי הנסיעות:

25.8.2025 – אוטובוס מעמנואל לירושלים (קו 465) בשעה 11:30.

קו 65 בתוך ירושלים מרחוב ירמיהו שמגר לגשר המיתרים וקו 39 מגשר המיתרים לבית החולים שערי צדק בשעה 14:00.

אוטובוס מירושלים לעמנואל בשעה 00:00.

במשרד טענו כי מאחר ומדובר במחלה מדבקת מאוד, הם מבקשים מאנשים ששהו במקומות ובשעות שצוינו מעלה, לוודא שהם מחוסנים". בנוסף נאמר כי "ניתן להתעדכן בסטטוס החיסוני באמצעות האתר האישי הממשלתי דרך פנקס החיסונים הדיגיטלי".

נכון לאמש (רביעי), מאז תחילת התפרצות החצבת בישראל לפני כשלושה חודשים, אובחנו 770 חולים, מהם 228 חולים פעילים, כאשר מרבית המאושפזים הם ילדים שאינם מחוסנים. בנוסף, שני פעוטות ללא מחלות רקע שלא חוסנו נגד המחלה נפטרו מחצבת.

נכון לעת זו יש 24 מאושפזים, רובם ילדים מתחת לגיל 6 ומבוגר אחד. שניים מהם בטיפול נמרץ, מתוכם אחד מחובר למכונת אקמו.

מומחי בריאות מזהירים כי "מחלת החצבת היא מחלה נגיפית מדבקת ביותר שמתבטאת בחום, הרגשה כללית רעה, נזלת ופריחה ועלולים להיות לה סיבוכים קשים ואף מסכני חיים".