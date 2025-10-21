מתחסנים לשפעת? זה מה שכדאי לאכול ולשתות לפני ואחרי החיסון

חיסוני השפעת השנתיים הם כלי חשוב לשמירה על הבריאות והפחתת הסיכון לתחלואה עונתית. אמנם מדובר בחיסון בטוח ויעיל, אך הוא עלול לגרום לתופעות לוואי קצרות טווח כמו חום קל, כאבי שרירים, כאב ראש, בחילה ואפילו תחושת עייפות או סחרחורת. על פי פרסומי משרד הבריאות, ההמלצות לחיסון הן לכלל האוכלוסיה החל מגיל 6 חודשים אך בעיקר הדגש המיוחד הוא על קבוצות סיכון.

קבוצות אלו כוללות ילדים בגיל 6 חודשים עד 5 שנים, מבוגרים בני 50 ומעלה (ובמיוחד 65 ומעלה), נשים הרות ועד 3 חודשים לאחר הלידה, ואנשים הסובלים ממחלות כרוניות (כמו סוכרת, מחלות לב וריאות).

אך לא רק החיסון עצמו חשוב, לדברי המומחים, שמירה על תזונה נכונה לפני ואחרי קבלת החיסון יכולה להקל על הגוף - הן בהתמודדות עם תופעות הלוואי המיידיות והן בתמיכה במערכת החיסון בזמן יצירת ההגנה האקטיבית מפני השפעת.

מישל ראותנשטיין, דיאטנית קלינית המתמחה במניעת מחלות לב, ממליצה לשתות מים או תה צמחים ולהקפיד על ארוחת ביניים קלה לפני החיסון. "שתייה מספקת תומכת במחזור הדם ושומרת על נפח הדם - מה שמסייע למנוע סחרחורת ומחזק את רמות האנרגיה. בשילוב ארוחת חלבון ופחמימה מורכבת, כמו בננה עם חמאת אגוזים, עשויה לסייע ביציבות רמות הסוכר בדם ולמנוע תחושת חולשה או עייפות בזמן קבלת החיסון", ציינה ראותנשטיין בראיון שהעניקה ל- Medical News Today.

שבנאם אונלויסלר, מהנדסת גנטית ומומחית לתזונה בלונדון, הדגישה שגם ארוחת יוגורט עם שיבולת שועל או טוסט מקמח מלא יכולה לסייע לייצוב הסוכר לפני החיסון. היא הוסיפה כי "אפילו התייבשות קלה עלולה להגביר תחושת סחרחורת, ולכן מומלץ לשתות מים או משקה עשיר באלקטרוליטים".

לאחר קבלת החיסון, מסבירה התזונאית אלנה רולט כי הגוף מפעיל תהליך דלקתי לצורך יצירת נוגדנים והגנה חיסונית, וזו תקופה שבה הגוף זקוק לתמיכה תזונתית רחבה. שילוב חלבונים איכותיים, ריבוי סיבים תזונתיים מסוג בטא-גלוקן (המצויים בפטריות, שיבולת שועל וקטניות), פרוביוטיקה ופירות עשירים בוויטמין C - כמו חמוציות, דגי ים שמנים (עשירים באומגה 3), וטורמריק - מסייעים להגברת חוסן מערכת החיסון ולצמצום תופעות לוואי.

רולט אף ממליצה לשלב ארוחה הכוללת מרק עוף (העשיר בחלבון קל לעיכול), שום, בצל, גזר, ברוקולי או ירקות ירוקים, ופטריות. למנת שתייה, מומלץ לבחור בתה עם דבש או חליטות עשירות בפוליפנולים שמסייעות לוויסות דלקת וחמצון.​

שתייה מספקת חשובה גם לאחר החיסון - מים, תה צמחים או מרקים - ותורמת לוויסות חום הגוף, הקלה בכאב, ושיפור תהליך ההחלמה.

שילוב תזונה בריאה ומאוזנת, ארוחות עשירות בחלבון, סיבים, ויטמינים ונוגדי דלקת, ושתיית מים או משקאות בריאים לפני ואחרי החיסון, עשויים לתמוך בתגובה החיסונית של הגוף ולהקל על תופעות הלוואי.

המומחים מדגישים כי חיסון השפעת אינו מבטיח הגנה מוחלטת מהמחלה, אך תפריט עשיר בנוגדי חמצון, פוליפנולים, אבץ, סלניום וויטמינים (A, C, E) - כל אלה מחזקים את ייצור הנוגדנים והמענה של מערכת החיסון מול זיהומים נגיפיים.