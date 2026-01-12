עובדים בסביבה רועשת? זה יכול לפגוע בשמיעה שלכם - כך תשמרו

פגיעת השמיעה בעקבות החשיפה לרעש מזיק או בעקבות חשיפה לגורמים פיזיקליים וכימיים בסביבות התעסוקה (כמעט כמחצית מהפגיעות לפי רישום המחלות התעסוקתיות בישראל), ידועה ומוכרת, ואינה חדשה לנו. הרעש מסוגל לפגוע בעיקר באוזן הפנימית (השבלול, הקוכליאה) והפגיעה עלולה להיות בלתי הפיכה וצמיתה, ולהתבטא בפגיעה באיכות החיים, בתקשורת עם הסביבה, בשמיעת מוזיקה, בשמיעת קולות אזהרה ואף בסבל, בנכות שמיעה ובצורך בשימוש במכשירי שמיעה בגילאים צעירים.

ההתגוננות מהחשיפה לרעש במקומות העבודה, מוסדרת בתקנות הבטיחות בעבודה, אשר קובעות רמות חשיפה מותרות לרעש, ומנחה מעקב גהותי אחר הרעש המזיק (ניטורי רעש תקופתיים) ומעקב בריאותי אחר העובדים (בדיקות שמיעה תקופתיות).

אולם, שמיעת האדם עלולה להפגע גם בחשיפה לחומרים שונים, הנקראים "חומרים אוטוטוקסיים", לעיתים גם ללא חשיפה לרעש, או להחמיר את השפעות הרעש.

מהם חומרים אוטוטוקסיים? ומהי השפעתם על האדם?

עם דוקטורט בגיל 15: ילד הפלא שמתכנן להעניק לאנושות חיי נצח אבישי לוי | 11.01.26

חומרים אוטוטוקסיים הם חומרים הפוגעים בשמיעה או בשיווי המשקל (אוטו – אוזן, טוקסי – רעיל), במנגנונים שונים. הם מסוגלים לפגוע באתרים שונים של מסלול השמיעה: באוזן הפנימית (בשבלול), או בעצב השמיעה, או במסלול ההולכה והעיבוד של השמיעה במוח; וכן, במערכת שיווי המשקל. החומרים יכולים לחדור לגוף בדרכים שונות - בנשימה, דרך העור וגם דרך מערכת העיכול.

תרופות מסויימות - סוגים שונים של אנטיביוטיקה, חומרים כימותרפיים, אספירין במינון גבוה ועוד - מוכרות כאוטוטוקסיות. גם חומרים שונים שקיימים בסביבות התעסוקה, עלולים להוות חמרים אוטוטוקסיים, ולפגוע בשמיעה לאחר חדירתם לגוף (בנשימה או דרך העור, או בבליעה) והגעתם למערכת השמיעה באמצעות כלי הדם.

חומרים מסויימים אף יכולים לפגוע בשמיעה גם ללא חשיפה רעש מזיק, וחלקם יכולים להגביר את השפעת החשיפה לרעש על השמיעה, ולגרום להשפעה מצטברת גדולה יותר (להחמרת הפגיעה של הרעש).

הפגיעה של החומרים האוטוטוקסיים בשמיעה יכולה להתבטא בפגיעה בסיפי השמיעה (ירידת שמיעה) - אי שמיעה של קולות חלשים, וכן, בפגיעה במובנות הדיבור (בפרט על רקע של רעש סביבתי), בשמיעה מעוותת של קולות וביכולת לאתר את כיוון הקול.

פגיעות שמיעה משפיעות הן על בטיחות העובד ותפקודו במקום העבודה, והן על איכות חייו. היכולות לשמוע קולות חשובים ואותות אזהרה, לקיים תקשורת עם הסביבה (במיוחד על רקע של רעש), לזהות את כיוון הקול ועוד, חשובות לעבודה התקינה ולמניעת תקלות ותאונות.

אלו חומרים ידועים כאוטוטוקסיים? ובאלו סביבות תעסוקה הם קיימים?

כיום זוהו מעל ל-100 חומרים אוטוטוקסיים בתעסוקה, ובהם ממיסים מסוגים שונים (גם שכיחים), חומרי חנק (כמו פחמן חד חמצני, שנפלט למשל בתהליכי בעירה), ניטרילים, מתכות שונות (דוגמת עופרת), חומרי הדברה ותרופות.

החשיפות לחומרים יתכנו בתהליכים רבים בתעשייה: תעשיות המתכת, הטקסטיל והלבוש, העץ, הרהיטים, הדלק, הנייר, הפלסטיק והגומי, התעשייה הכימית (כולל הצבע), ועוד; בעיסוקים שונים: במכונות שונות, במכשור תחבורתי, בציוד ובמכשור חשמלי וברכיבים שונים (דוגמת סוללות), בתאים סולריים ועוד; במגזרים שונים: הדלק והגז, התשתיות, הבניה, החקלאות, הבטיחות הציבורית, מסחר מסוגים שונים, בתעשיית המחזור, במכרות ועוד. מדובר בפוטנציאל, ולא בהכרח בחשיפה מסוכנת בפועל (יש תלות באופי החשיפה).

חשיפות משולבות - גם לחומרים אוטוטוקסיים וגם לרעש, יתכנו בתהליכים, כגון: הדפסה, צביעה, בניה ובתהליכי יצור כמפורט קודם, בתדלוק וכן בלחימת אש, בירי (דוגמת מטווחים) ובריסוס חמרי הדברה.

מה עלולה להיות השפעת החומרים האוטוטוקסיים?

חומרים אוטוטוקסיים מסוגלים לפגוע בשמיעה במנגנונים שונים, ובאופן זמני או קבוע. הם יכולים לפגוע באוזן הפנימית, ההופכת את תנודות גלי הקול לאותות עצביים, או במסלול העצבי של הולכת האותות ועיבודם במוח. הפגיעה בשמיעה יכולה להתבטא בפגיעה בסיפי השמיעה (ירידת שמיעה) – אי שמיעה של קולות חלשים, וכן, בפגיעה במובנות הדיבור (בפרט על רקע של רעש סביבתי). הפרעות שמיעה אפשריות נוספות הינן: שמיעה מעוותת של קולות, פגיעה באבחנה של תדירויות קול שונות ובאבחנת הזמן, וביכולת לאתר את כיווניות הקול (מהיכן הוא מגיע). בנוסף, חומרים אוטוטוקסיים יכולים לפגוע במערכת שיווי המשקל.

פגיעות שמיעה משפיעות הן על בטיחות העובד ותפקודו במקום העבודה, והן על איכות חייו. היכולות לשמוע קולות חשובים ואותות אזהרה, לקיים תקשורת עם הסביבה (במיוחד על רקע של רעש), לזהות את כיוון הקול ועוד, חשובות לעבודה התקינה ולמניעת תקלות ותאונות.

מה ידוע בספרות על היקפי החשיפות? ומהם ממצאי המחקר החדש?

עד כה פורסמו בספרות הערכות מועטות להיקף החשופים לחומרים אוטוטוקסיים.

מחקר חדש שפורסם באופן ראשוני כעת (אוקטובר 2025, בעריכה סופית לפני פרסום), בחן את היקף חשיפות העובדים לחומרים, באופן ישיר. Prevalence of Ototoxic Chemical Exposure, Noise Exposure and Hearing Difficulty Among Workers in the United States, 2023 - PMC

המחקר הוא של שלשה חוקרים ב-NIOSH (המכון האמריקאי הלאומי לבטיחות ולבריאות תעסוקתית), ראשוני בסוגו ואשר הקיף מדגם של 17,726 עובדים מארה"ב.

במחקר נמצא כי היקף החשיפות מביניהם לחומרים אוטוטוקסיים היה 13%, היקף החשיפות לרעש היה 16% והיקף החשיפות המשולבות לרעש ולחומרים אוטוטוקסיים היה 7%. 11% מהעובדים החשופים דיווחו על ליקויי שמיעה.

עוד פירטו החוקרים את היקפי החשיפות לחומרים שמצאו במגזרים שונים. לדוגמה, 44%-49% בכריה, 30% בבניה, 29% בחקלאות ועוד, 24% בייצור. היקף החשיפות מפורט בתרשים הבא.