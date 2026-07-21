תופעת שכחת הילדים ברכב בימות הקיץ הינה סכנת חיים של ממש, המתרחשת לרוב בזמן עייפות של ההורה, מתח נפשי או שינוי בשגרת הנסיעה. במצבים אלו ההורה מרוכז בשינוי ובמשימה שלפניו, ועלול ח"ו לשכוח כי ברכב יושב ילד שצריך להגיע למסגרת הלימודית. התופעה יכולה לקרות לכל אחד, אי אפשר להגיד "לי זה לא יקרה" , וכדאי לזכור ולהקפיד על הרגלים חיוניים שיכולים למנוע את האסון הבא ל"ע.

במסגרת פעילותה של מכבי בנושא, מפיצה מכבי הנחיות מצילות חיים שחשוב לכל הורה לילד מתחת לגיל שלוש לאמץ על מנת למנוע אסון מיותר. הכלל הראשון הוא לוודא שביציאה אכן הרכב ריק מנוסעים. אך מנגד, כחלק בטיפול בהסחת הדעת, ההנחיה הרצויה ביותר היא בכלל להימנע מדיבור בנייד בעת נסיעה, אשר הוכח כמקור ראשי להסחת דעת. עצה יעילה נוספת היא השארת החפצים האישיים במושב האחורי כמו תיק, ארנק והכי חשוב המכשיר הנייד, שכן בלעדיו אנו תמיד חשים כי משהו חסר לנו. כמו כן חשוב לתכנן את הנסיעה מראש, כולל תזכורת קבועה לפני תחילת הנסיעה בעת ההגעה למקום היעד וחשוב מכך, שיחה קבועה לבן הזוג בעת ההגעה.

לדברי מנהל מחלקת דוברות ותקשורת למגזר חרדי במכבי, ר' משה שלזינגר, כאשר כל הורה בזמן אמת יקפיד על הכללים הללו, ניתן יהיה לעבור את הקיץ בצורה שקטה ורגועה. "בימים החמים הילדים וההורים יוצאים משגרת יומם, שאינה פוסחת על הרגלי הנסיעה השוטפים. כארגון בריאות מוביל, רואה מכבי חובה ראשונה במעלה לקיים מערך הסברה מקצועי, שיעורר מודעות ויביא לשינוי אמיתי על מנת שהיקרים לנו יהיו בטוחים, ושנעבור את הקיץ בבריאות טובה ובשלום", הוסיף.