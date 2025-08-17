במהלך סעודה שלישית בשבת האחרונה במעונו של ראש הישיבה הגרב''ד פוברסקי, דיבר ראש הישיבה בפני בני ישיבות שעלו למעונו, והתייחס לעצרת התפילה ביום חמישי בלילה שנערכה מול הכלא הצבאי, אליה יצא להתפלל יחד עם מאות ראשי ישיבות מכלל העדות והמגזרים.

ראש הישיבה אמר: "היינו ביום חמישי בלילה בתפילה מול בית הכלא הצבאי, אתם חושבים שזה ישפיע על מישהו? על השופטים? על השרים? מן הסתם הם לא שמעו על זה, וגם אם כן זה בוודאי לא יעשה להם שום רושם".

"אז למה הלכתי לשם?", המשיך ראש הישיבה, וענה: "התשובה פשוטה. להראות לקב''ה שאכפת לי מהמצב שבו השלטון בארץ ישראל עוצר בחורים שרוצים ללמוד תורה".

ראש הישיבה המשיך ואמר: "אנחנו אומרים כל יום בתפילה 'ותן בליבנו להבין והשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך. יש לי שאלה, מה זה 'לשמור' מילא להבין ולהשכיל, אני מבין מה זה, ללמוד וללמד גם כן מובן, אבל לשמור על התורה, מה הכוונה ? אם הכוונה לשמור את מצוות התורה, הרי כבר אנחנו תיכף ממשיכים ואומרים לעשות ולקיים את כל דברי תורתך. אז מה אנחנו מתפללים ומבקשים שהקב''ה יתן לנו בינה לשמור".

"והביאור בזה כי כשקיבלנו את התורה הבטחנו לקב''ה לשמור עליה, ואיך אנחנו שומרים על התורה בעצמה? בחרב ובחנית? לא. רק בכח התפילה שכח התורה וקיום המצוות ישמר מדור לדור. זה תפקידנו עתה, כל יהודי מחוייב בשמירה על התורה, והשמירה הזאת מחייבת כל יהודי להתפלל לקב''ה שימשיכו לתת לבני הישיבות ללמוד תורת ה' בארץ ישראל" סיים ראש הישיבה.