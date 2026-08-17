עם סיום ימי 'בין הזמנים' ותחילתו של 'זמן אלול' הבעל"ט, נערך מעמד סיום הש"ס מרגש ומרומם בהיכל ישיבת 'לב אליהו' בשכונת רמת שלמה בירושלים. את הש"ס סיים תלמיד הישיבה, הבה"ח משה עמר הלוי, אשר התמיד בלימודו ולמד את הש"ס כולו לעילוי נשמתו של ראש הישיבה, הגאון רבי יוסף זכריה זצ"ל, במלאות אחד עשר חודשים להסתלקותו הכואבת.

במעמד המרומם נטלו חלק גדולי ישראל ורבנים בולטים, ובראשם ראש ישיבת פורת יוסף הגאון רבי משה צדקה, הגאון רבי יצחק חיים סופר, רבה של שכונת רמת שלמה הגאון רבי מתתיהו דייטש, ראש ישיבת 'לב אליהו' הגאון רבי עובדיה חזן, משגיח הישיבה הגאון רבי שלמה דאבוש, וכן סבו של הבחור המסלם - הגאון רבי שלמה צדוק, רבה של בני עי"ש, והגאון רבי עובדיה צדוק.

במהלך המעמד נשא דברים המקובל הגרי"ח סופר, אשר חיזק את בחורי הישיבה בשקדיות והתמדה בתורה בימים אלו, דווקא כאשר ישנם גורמים המנסים להחליש את כוחם של לומדי התורה.

דברים חוצבי להבות אש נשא ראש ישיבת פורת יוסף, הגאון רבי משה צדקה, אשר בדבריו החריפים יצא במתקפה גלויה נגד גזירת הגיוס וגורמי השלטון: "צריך לעשות שמי שלא בא לישיבות – ייכנס לבית סוהר! אם רוצים להינצל מהאויבים, צריכים לעסוק בתורה. הטיפשים היום אומרים שמי שבישיבה צריך ללכת לבית סוהר? טיפשים! להפך, הם היו צריכים לחוקק חוק שכולם צריכים ללכת לישיבות, כולם! אנחנו בתקופה של חבלי משיח, וההצלה היחידה בחבלי משיח היא רק לעסוק בתורה. הייתם צריכים להגיד: לפי המצב, כולם לישיבות, אין אחד שיצא לרחוב".

בהמשך דבריו התייחס הגר"מ צדקה גם לחיילים בחזית ואמר: "אם החיילים היו יודעים מה באמת מציל אותם, מה זה כוח של תורה, הם היו נכנסים באמצע הסדר לישיבות, מתחננים ומבקשים: 'תרחמו עלינו, תרחמו! אל תפסיקו ללמוד לרגע!'. זה מה שהם היו צריכים לעשות".

את המעמד חתם ראש ישיבת 'לב אליהו', הגאון רבי עובדיה חזן, אשר העלה על נס את מסירות נפשו הכבירה של חמיו, ראש הישיבה הגר"י זכריה זצ"ל, אשר הקדיש את כל חייו להרבצת תורה ולהעמדת תלמידים.