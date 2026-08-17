 דלג לתוכן הראשי
במעמד לכבוד התורה

 הגר"מ צדקה בלב אליהו: "החיילים צריכים להתחנן לבחורים ללמוד בלי הפסקה"

במלאת 11 חודשים להסתלקותו של ראש ישיבת 'לב אליהו' הגר"י זכריה זצ"ל, התכנסו תלמידי הישיבה לחגוג סיום הש"ס שלמד אחד הבחורים | את המעמד פיאר בהופעתו הכבודה ראש הישיבה הגאון רבי משה צדקה, אשר בדבריו זעק נגד גזירת הגיוס: "הטיפשים אומרים שמי שבישיבה צריך ללכת לכלא? להפך, הייתם צריכים לחייב את כולם ללמוד תורה" | צפו בתיעוד (עולם הישיבות)

הגר"מ צדקה בלב אליהו
הגר"מ צדקה בלב אליהו| צילום: צילום: באדיבות המצלם

עם סיום ימי 'בין הזמנים' ותחילתו של 'זמן אלול' הבעל"ט, נערך מעמד סיום הש"ס מרגש ומרומם בהיכל ישיבת 'לב אליהו' בשכונת רמת שלמה בירושלים. את הש"ס סיים תלמיד הישיבה, הבה"ח משה עמר הלוי, אשר התמיד בלימודו ולמד את הש"ס כולו לעילוי נשמתו של ראש הישיבה, הגאון רבי יוסף זכריה זצ"ל, במלאות אחד עשר חודשים להסתלקותו הכואבת.

במעמד המרומם נטלו חלק גדולי ישראל ורבנים בולטים, ובראשם ראש ישיבת פורת יוסף הגאון רבי משה צדקה, הגאון רבי יצחק חיים סופר, רבה של שכונת רמת שלמה הגאון רבי מתתיהו דייטש, ראש ישיבת 'לב אליהו' הגאון רבי עובדיה חזן, משגיח הישיבה הגאון רבי שלמה דאבוש, וכן סבו של הבחור המסלם - הגאון רבי שלמה צדוק, רבה של בני עי"ש, והגאון רבי עובדיה צדוק.

במהלך המעמד נשא דברים המקובל הגרי"ח סופר, אשר חיזק את בחורי הישיבה בשקדיות והתמדה בתורה בימים אלו, דווקא כאשר ישנם גורמים המנסים להחליש את כוחם של לומדי התורה.

דברים חוצבי להבות אש נשא ראש ישיבת פורת יוסף, הגאון רבי משה צדקה, אשר בדבריו החריפים יצא במתקפה גלויה נגד גזירת הגיוס וגורמי השלטון: "צריך לעשות שמי שלא בא לישיבות – ייכנס לבית סוהר! אם רוצים להינצל מהאויבים, צריכים לעסוק בתורה. הטיפשים היום אומרים שמי שבישיבה צריך ללכת לבית סוהר? טיפשים! להפך, הם היו צריכים לחוקק חוק שכולם צריכים ללכת לישיבות, כולם! אנחנו בתקופה של חבלי משיח, וההצלה היחידה בחבלי משיח היא רק לעסוק בתורה. הייתם צריכים להגיד: לפי המצב, כולם לישיבות, אין אחד שיצא לרחוב".

בהמשך דבריו התייחס הגר"מ צדקה גם לחיילים בחזית ואמר: "אם החיילים היו יודעים מה באמת מציל אותם, מה זה כוח של תורה, הם היו נכנסים באמצע הסדר לישיבות, מתחננים ומבקשים: 'תרחמו עלינו, תרחמו! אל תפסיקו ללמוד לרגע!'. זה מה שהם היו צריכים לעשות".

את המעמד חתם ראש ישיבת 'לב אליהו', הגאון רבי עובדיה חזן, אשר העלה על נס את מסירות נפשו הכבירה של חמיו, ראש הישיבה הגר"י זכריה זצ"ל, אשר הקדיש את כל חייו להרבצת תורה ולהעמדת תלמידים.

הגר"מ צדקה בלב אליהו (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"מ צדקה בלב אליהו (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"מ צדקה בלב אליהו (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"מ צדקה בלב אליהו (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"מ צדקה בלב אליהו (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"מ צדקה בלב אליהו (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"מ צדקה בלב אליהו (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"מ צדקה בלב אליהו (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"מ צדקה בלב אליהו (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"מ צדקה בלב אליהו (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"מ צדקה בלב אליהו (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"מ צדקה בלב אליהו (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"מ צדקה בלב אליהו (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"מ צדקה בלב אליהו (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"מ צדקה בלב אליהו (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"מ צדקה בלב אליהו (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"מ צדקה בלב אליהו (צילום: באדיבות המצלם)
גיוס חרדיםסיום הש"סהרב משה צדקהפתיחת הזמןישיבת לב אליהו

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בעולם הישיבות:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

דרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר