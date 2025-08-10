כיכר השבת
באחדות והזדהות מלאה

ביקור חיזוק: ראש הישיבה וחברי מועצת החכמים למען אסירי עולם התורה

ראש הישיבה הגרמ"ה הירש וחברי מועצת חכמי התורה הגר"מ מאיה, הגר"א סאלים והגר"ש בצלאל הגיעו לכלא 10 לחזק את אסירי עולם התורה • בביקור הוחלט להרחיב את שעות הלימוד של העצורים בבית הכנסת שבכלא • גובשו צעדים חדשים במאבק נגד גזירת הגיוס (עולם הישיבות)

ראש הישיבה הגרמ"ה הירש בכניסה לכלא (צילום: דובי קורן)

היום (ראשון) בצהריים הגיע ראש הישיבה, הגאון רבי משה הלל הירש, לביקור מיוחד ומרגש ב שבבית ליד, שם כלואים תלמיד ישיבת "אחינו", הבחור תומר ספייב, ושני האחים ממשפחת יצחקוב, תלמידי ישיבת "מאורות התורה".

שלושתם מרצים עונשי מאסר בעקבות סירובם להתגייס לצה"ל, בעקבות בחירתם באוהלה של תורה.

לבקשתו של הגרמ"ה הירש, הצטרפו אליו חברי מועצת חכמי התורה של ש"ס: זקן המועצת, הגאון רבי משה מאיה; ראש הישיבה הגאון רבי אברהם סאלים; וראש הישיבה הגאון רבי שמואל בצלאל. הרבנים הגיעו כתף אל כתף, בביטוי נדיר של אחדות והזדהות מלאה עם עצורי עולם התורה.

הגרמ"ה הירש בביקור בכלא (צילום: דובי קורן)

הביקור נערך באישור הנהלת הכלא, ובמהלכו שוחחו הרבנים עם האסירים, שמעו על מצבם וחיזקו את רוחם בדברי תורה ועידוד. הגרמ"ה הירש ביקש מהנהלת בית הסוהר להרחיב את שעות הלימוד בבית הכנסת שבמקום, והדגיש כי "קשה לאסירים ללמוד בתא הצפוף". הנהלת הכלא נענתה לבקשה, והודיעה כי תאפשר זמן לימוד נוסף במתחם התפילה.

עוד נודע כי אתמול בערב ביקש ראש ישיבת סלבודקה, הגאון רבי דב לנדו, להיפגש עם הגרמ"ה הירש כדי לדון בגזירת הגיוס הצפויה. הבוקר נפגשו השניים, ובמהלך השיחה גובשו צעדים מעשיים ומשמעותיים במסגרת המאבק לשמירה על עולם התורה, כאשר הצדדים מדגישים את הצורך בפעולה מאוחדת ונחושה.

ראשי הישיבה בביקור בכלא (צילום: דובי קורן)

5
בושה שלא הופכים את המדינה רק משיגים להם יותר זמן ללמוד בכלא. מדוע לא יוצאים אלפים להשבית את הכבישים???? מדוע לא עושים פעולות אחרות????
דוד
4
בין הזמנים התחלי? כשישתחררו יקבלו אותם בסלבודקא? מתי שאר רה"י יבקרו עם צלם? אם יעצרו עוד בחורים יבקרו עוד פעם?
לצנותא דע"ז
3
לכו תבקשו סליחה מרב אורבך, מהר מהר! חבל על כל רגע! מקווה שיִסַלח לכם על מה שעשיתם לו
איילת
2
מהו מטרת הביקורים האלו? האם זה עוזר למאבק?
יהודי
1
אשרי תלמידי חכמים
יחזקאל חברוני

