כיכר השבת
ממכר ובריא

הקינוח שהרשת לא מפסיקה להכין: 3 דקות עבודה וזה מוכן

בימים שבהם כולם מחפשים קינוח מהיר, מרענן ובריא יחסית - מתכון אחד מצליח לכבוש את הרשתות החברתיות שוב ושוב: קוביות יוגורט קפואות עם פירות, גרנולה ושוקולד. זה נראה כמו קינוח מושקע של קונדיטוריה, אבל בפועל מדובר בהכנה ביתית פשוטה במיוחד, בלי אפייה ובלי מאמץ. השילוב בין הקרמיות של היוגורט, הקראנץ’ של הגרנולה, המתיקות של הדבש והפירות הטריים – יוצר קינוח קטן שנעלם מהצלחת בתוך דקות (אוכל ומתכונים)

קינוח יוגורט ממכר ובריא ב-3 דקות הכנה (צילום: טלי בר)
קינוח יוגורט ממכר ובריא ב-3 דקות הכנה - צפו
קינוח יוגורט ממכר ובריא ב-3 דקות הכנה - צפו| צילום: צילום: טלי בר

מצרכים

  • יוגורט טבעי או יווני (כ-2 כוסות)
  • דבש (2–3 כפות לפי הטעם)
  • פירות אהובים: תותים, אוכמניות, בננה, מנגו ועוד.
  • גרנולה
  • שוקולד מריר או חלבי מומס (לזילוף)

אופן ההכנה (קל יותר ממה שנראה)

  1. בקערה מערבבים את היוגורט עם הדבש עד לקבלת מרקם אחיד ומתוק בעדינות.
  2. משטחים שכבה דקה של גרנולה בתחתית התבנית (או תבנית מרובעת קטנה).
  3. יוצקים מעל את תערובת היוגורט עם הדבש ומיישרים.
  4. מפזרים מעל פירות חתוכים ואהובים בשכבה יפה וצבעונית.
  5. מוסיפים עוד שכבה קלה של גרנולה מעל - ליצירת קראנץ’ בכל ביס.
  6. מזלפים מעל הכל שוקולד מומס בפסים דקים (למראה וטעם משודרג).
  7. מכניסים להקפאה ל-3 עד 5 שעות, עד שהתערובת מתקשה לגמרי.
  8. לאחר ההקפאה – מוציאים וחותכים לקוביות יפות.

אפשר גם בגרסה הכי פשוטה

למי שרוצה קיצור דרך – אפשר להכין את אותו רעיון גם בלי שכבות:

  • ממלאים תבניות שקעים מסיליקון: שמים בפנים יוגורט מעורב עם פירות בלבד.
  • מקפיאים ומקבלים “ביסים קפואים” קטנים ומרעננים

זו גרסה מושלמת לילדים, לקיץ, ולנשנוש מהיר מהמקפיא.

לא צריך תנור, לא צריך ניסיון ולא צריך זמן. כמה שכבות פשוטות, הקפאה - ויש לכם קינוח קיצי מרשים שמרגיש כמו משהו ממעדנייה, אבל נולד בבית תוך דקות.

אם אתם מחפשים מתכון שיראה טוב, ירגיש טוב וייעלם מהר מהשולחן - זה בדיוק זה.

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פירותיוגורטקינוח חלביטלי בר

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