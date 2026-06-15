הקינוח שהרשת לא מפסיקה להכין: 3 דקות עבודה וזה מוכן

קינוח יוגורט ממכר ובריא ב-3 דקות הכנה - צפו| צילום: צילום: טלי בר
מצרכים
- יוגורט טבעי או יווני (כ-2 כוסות)
- דבש (2–3 כפות לפי הטעם)
- פירות אהובים: תותים, אוכמניות, בננה, מנגו ועוד.
- גרנולה
- שוקולד מריר או חלבי מומס (לזילוף)
אופן ההכנה (קל יותר ממה שנראה)
- בקערה מערבבים את היוגורט עם הדבש עד לקבלת מרקם אחיד ומתוק בעדינות.
- משטחים שכבה דקה של גרנולה בתחתית התבנית (או תבנית מרובעת קטנה).
- יוצקים מעל את תערובת היוגורט עם הדבש ומיישרים.
- מפזרים מעל פירות חתוכים ואהובים בשכבה יפה וצבעונית.
- מוסיפים עוד שכבה קלה של גרנולה מעל - ליצירת קראנץ’ בכל ביס.
- מזלפים מעל הכל שוקולד מומס בפסים דקים (למראה וטעם משודרג).
- מכניסים להקפאה ל-3 עד 5 שעות, עד שהתערובת מתקשה לגמרי.
- לאחר ההקפאה – מוציאים וחותכים לקוביות יפות.
אפשר גם בגרסה הכי פשוטה
למי שרוצה קיצור דרך – אפשר להכין את אותו רעיון גם בלי שכבות:
- ממלאים תבניות שקעים מסיליקון: שמים בפנים יוגורט מעורב עם פירות בלבד.
- מקפיאים ומקבלים “ביסים קפואים” קטנים ומרעננים
זו גרסה מושלמת לילדים, לקיץ, ולנשנוש מהיר מהמקפיא.
לא צריך תנור, לא צריך ניסיון ולא צריך זמן. כמה שכבות פשוטות, הקפאה - ויש לכם קינוח קיצי מרשים שמרגיש כמו משהו ממעדנייה, אבל נולד בבית תוך דקות.
אם אתם מחפשים מתכון שיראה טוב, ירגיש טוב וייעלם מהר מהשולחן - זה בדיוק זה.
בתאבון?
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