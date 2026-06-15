ממכר ובריא הקינוח שהרשת לא מפסיקה להכין: 3 דקות עבודה וזה מוכן בימים שבהם כולם מחפשים קינוח מהיר, מרענן ובריא יחסית - מתכון אחד מצליח לכבוש את הרשתות החברתיות שוב ושוב: קוביות יוגורט קפואות עם פירות, גרנולה ושוקולד. זה נראה כמו קינוח מושקע של קונדיטוריה, אבל בפועל מדובר בהכנה ביתית פשוטה במיוחד, בלי אפייה ובלי מאמץ. השילוב בין הקרמיות של היוגורט, הקראנץ’ של הגרנולה, המתיקות של הדבש והפירות הטריים – יוצר קינוח קטן שנעלם מהצלחת בתוך דקות (אוכל ומתכונים)

טב טלי בר כיכר השבת | 13:27