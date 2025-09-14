כיכר השבת
תיעוד וסיקור מיוחד

כתב 'כיכר' בשטח: השתתף במבצע מיוחד; "היה אפשר עכשיו להוריד רחוב שלם בעזה"

בכתבת וודיאו מקיפה יוצא כתב השטח של כיכר השבת אל מבצע הריסת בית המחבל שרצח את הקדוש החרדי בן ה-12 | לילה לבן עם חטיבת יהודה, סיירת הנדסה, פקע"ר, מהנדסים וטכנאים | כך מפוצצים קומה תוך דיוק כירורגי בתוך כפר עויין | ההצלחות והכשלונות (צבא וביטחון) 

הכתבה המלאה (צילום: משה מנס | דובר צהל)

כתב "כיכר השבת", משה מנס, התלווה לפעילות לילית מורכבת של כוחות צה"ל להריסת ביתו של המחבל שסיפק נשק לפיגוע בכביש המנהרות, בו נרצח הילד החרדי יהושע אהרן טוביה שמחה, בן 12, בדרכו מירושלים לביתר עילית.

הפעולה, שהתקיימה בכפר בית עווא, בוצעה על ידי כוחות חטיבת יהודה, יחד עם יחידת עוקץ, לוחמי הנדסה מסיירת יעל, פיקוד העורף (גדוד שחר) ושלל כוחות חבירים שהביאו ניסיון ומסירות למשימה.

ההריסה התמקדה בקומה הספציפית שבה התגורר המחבל, דבר שדורש דיוק כירורגי בשל נהלים משפטיים, כדי להעניש את המחבל מבלי לפגוע בשכניו הבלתי מעורבים – מסר הרתעתי למחבלים לעתיד. הפעולה החלה הרבה לפני הלילה: אישורים משפטיים, הודעה למשפחת המחבל, אזהרות לפינוי הסביבה, מודיעין ותיאום בין יחידות.

הכתב שוחח עם סא"ל פ', מפקד הגדוד, שהדגיש כי ההריסה חיונית למניעת פיגועים עתידיים: "מחבל יודע שהמשפחה שלו תיפגע, וזה חלק מההרתעה." הוא ציין את הסיכונים – כולל חשש ממטענים שהוטמנו על ידי מחבלים – ואת הצורך בסריקות רחפנים ואבטחה כבדה.

בשטח הכתב פגש לוחמים מגוונים ממקומות שונים בארץ, בולטת הייתה מפקדת בפיקוד העורף, מפקדת פלוגת שביט בגדוד שחר, שסיפרה על תפקיד הפלוגה באבטחת המרחב, פינוי בתים סמוכים ופעילות לילית נגד טרור, כולל מעצרים, חיפושי נשק ומארבים. השבוע הם עצרו 70 מסתננים בלילה אחד, הישג משמעותי למניעת פיגועי השראה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (6%)

לא (94%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבודק גבולות:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר