כתב "כיכר השבת", משה מנס, התלווה לפעילות לילית מורכבת של כוחות צה"ל להריסת ביתו של המחבל שסיפק נשק לפיגוע בכביש המנהרות, בו נרצח הילד החרדי יהושע אהרן טוביה שמחה, בן 12, בדרכו מירושלים לביתר עילית.

הפעולה, שהתקיימה בכפר בית עווא, בוצעה על ידי כוחות חטיבת יהודה, יחד עם יחידת עוקץ, לוחמי הנדסה מסיירת יעל, פיקוד העורף (גדוד שחר) ושלל כוחות חבירים שהביאו ניסיון ומסירות למשימה.

ההריסה התמקדה בקומה הספציפית שבה התגורר המחבל, דבר שדורש דיוק כירורגי בשל נהלים משפטיים, כדי להעניש את המחבל מבלי לפגוע בשכניו הבלתי מעורבים – מסר הרתעתי למחבלים לעתיד. הפעולה החלה הרבה לפני הלילה: אישורים משפטיים, הודעה למשפחת המחבל, אזהרות לפינוי הסביבה, מודיעין ותיאום בין יחידות.

הכתב שוחח עם סא"ל פ', מפקד הגדוד, שהדגיש כי ההריסה חיונית למניעת פיגועים עתידיים: "מחבל יודע שהמשפחה שלו תיפגע, וזה חלק מההרתעה." הוא ציין את הסיכונים – כולל חשש ממטענים שהוטמנו על ידי מחבלים – ואת הצורך בסריקות רחפנים ואבטחה כבדה.

בשטח הכתב פגש לוחמים מגוונים ממקומות שונים בארץ, בולטת הייתה מפקדת בפיקוד העורף, מפקדת פלוגת שביט בגדוד שחר, שסיפרה על תפקיד הפלוגה באבטחת המרחב, פינוי בתים סמוכים ופעילות לילית נגד טרור, כולל מעצרים, חיפושי נשק ומארבים. השבוע הם עצרו 70 מסתננים בלילה אחד, הישג משמעותי למניעת פיגועי השראה.