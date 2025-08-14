האם צריך לברך 'ברכת הגומל' על שחיה בים? • צפו 

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מדיני ברכת הגומל, הקשורה לימי בין הזמנים. כידוע, 'וכל החיים יודוך סלע', 'חיים' ראשי תיבות, מי שהיה חולה, יורדי הים, מדבר, ייסורים וכו', בית האסורים. מה זה יורדי הים? יורדי הים זה הפלגה.

הלכה למעשה, לספרדים בעיקר, מי שהיה בשחייה בים, עם מציל אפילו - ירד לשחייה, היה טוב מאוד, חזר לחיים טובים ולשלום, חייב לברך 'ברכת הגומל' בשם המלכות. זה נקרא יורדי הים. ועינינו רואות השם ישמור, כמה אנשים טבעו למוות, אפילו מקומות שהיה מציל. ולכן זה נקרא נס, ויברך ברכת הגומל, גם מי שהיה בשחייה בים, אפילו במקום שיש מצילים, עם כל זה חייב לברך ברכת הגומל.

