האם מותר להתפלל בצימר - מול הג'קוזי? • צפו

ובפינה היומית: הלכה מדיני תפילה בימי בין הזמנים. אדם הלך לצימר, יש שם מיטות, יש שם מטבחון ויש ג'קוזי גדול במרכז הצימר. האם מותר לו להתפלל או האישה מותר לה להתפלל מול הצימר או בכלל בחדר הזה? שהרי בחדר רחצה, חדר אמבטיה אסור להתפלל. האם אני מגדיר את זה בגלל שזה ג'קוזי זה כמו אמבטיה, מה ההבדל? ממלאים את זה מים. המים האלו הם חמים. מים חמים, לוקחים לכלוך מהגוף, אסור להתפלל מולם. אסור להזכיר בהם דבר שבקדושה, זה נקרא זוהמה. האם הוא יתפלל בחדר?

נכון שיש שם ג'קוזי, אבל החדר הוא לא נקרא חדר ג'קוזי, יש בו גם ג'קוזי. הוא לא חדר רחיצה. וממילא מותר להתפלל ולברך שם, כי זה לא חדר שנקרא חדר מיוחד לרחיצה. כמובן, הכול בנקיות.

