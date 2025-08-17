כיכר השבת
האם מותר להתפלל בצימר - מול הג'קוזי? • צפו

"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: האם מותר להתפלל בצימר - מול הג'קוזי? • צפו (יהדות)

(תמונה ראשית, צילום אילוסטרציה: Michal Fattal/Flash90)

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מדיני תפילה בימי בין הזמנים. אדם הלך לצימר, יש שם מיטות, יש שם מטבחון ויש ג'קוזי גדול במרכז הצימר. האם מותר לו להתפלל או האישה מותר לה להתפלל מול הצימר או בכלל בחדר הזה? שהרי בחדר רחצה, חדר אמבטיה אסור להתפלל. האם אני מגדיר את זה בגלל שזה ג'קוזי זה כמו אמבטיה, מה ההבדל? ממלאים את זה מים. המים האלו הם חמים. מים חמים, לוקחים לכלוך מהגוף, אסור להתפלל מולם. אסור להזכיר בהם דבר שבקדושה, זה נקרא זוהמה. האם הוא יתפלל בחדר?

נכון שיש שם ג'קוזי, אבל החדר הוא לא נקרא חדר ג'קוזי, יש בו גם ג'קוזי. הוא לא חדר רחיצה. וממילא מותר להתפלל ולברך שם, כי זה לא חדר שנקרא חדר מיוחד לרחיצה. כמובן, הכול בנקיות.

צפו בפינה

