מותר לקנות ירקות ביום ראשון או שיש חשש חילול שבת? • צפו 

מותר לקנות ירקות ביום ראשון או שיש חשש חילול שבת?

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מהלכות שבת קודש. האם מותר לקנות ופירות טריים ביום ראשון? מה הבעיה? עיניי ראו בירושלים, במוצאי שבת, רכבת של משאיות שמביאים פירות, ירקות, מחכים בתור להיכנס לשוק, להוריד את התכולה שלהם. פשוט וברור שחלקם הגדול קטפו בשבת, שהם ישמור ויציל.

העדה חרדית, בד"צ, לא נותנים בחנויות שלהם לקנות פירות וירקות חדשים ביום ראשון, בגלל הבעיה הזאת. אין סחורה טריה ביום ראשון. יבורכו. אבל מה קורה בכל הארץ? אדם שעכשיו בא לסופר וכדומה...

הלכה למעשה מותר לקנות. למה? כי כל פרי וירק, לא ברור שעשו בו חילול שבת. זה נקרא ספק מעשי שבת. ספק מעשי שבת - מותר בהנאה, מעיקר הדין מותר. אם יכול להחמיר כמו העדה חרדית, תבוא עליו ברכה. אבל מעיקר הדין, אין בזה שום חשש.

