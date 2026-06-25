בשבוע שעבר הבאנו לכם את סיפורו של איהב עומר, פלסטיני מבית לחם שהיה בעברו פעיל חמאס, נכלא, ושינה את חייו ב-180 מעלות.

איהב הפך לקול הסברה בולט והמחיר לא איחר לבוא: מאז הפרסום הוא מוצף בעשרות איומים ברצח קללות וגידופים מצד בני משפחתו ומחבלי חמאס שרואים בו בוגד.

"אני מבועת", הוא מספר לנו בראיון המשך קשה. "בני משפחה התקשרו אליי ואמרו לי: אנחנו לא נוכל להגן על הבית שלך ממי שיבוא לשרוף אותו. הם לא רואים בי בן הם רואים בי כופר. בשבילם דם בוגדים מותר".

האויב הכי גדול חי בתוך מדינת ישראל

איהב שמכיר את המנטליות הערבית מבפנים מזהיר מפני הנאיביות הישראלית:

"הערבים המוסלמים בתוך מדינת ישראל מסוכנים יותר מחמאס שנמצאים בעזה ומסוכנים יותר מהמוסלמים בגדה ובמדינות ערב. אלו אנשים שחיים בתוך המדינה שלנו שחלקם תומכים ברעיונות הג'יהאד".

לדבריו הטעות של ישראל היא המחשבה שאפשר לנצח את הטרור עם F-16 בלבד.

"חמאס זה רק המופע הצבאי. הבעיה היא המחשבה האמונה והתרבות. את הבעיה הצבאית אפשר לפתור בטיל אבל את התרבות והחינוך אי אפשר. כל עוד הילדים לומדים בבתי הספר שמוחמד היה עוין ליהודים, השבעה באוקטובר יחזור פעם פעמיים ושלוש."

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מדינת ישראל – תתעוררו לפני שיהיה מאוחר!

הסיטואציה של איהב בלתי נתפסת: הגרמנים בתמימותם השמאלנית דורשים ממנו להוציא דרכון פלסטיני וללכת לנציגות הרשות בברלין, משימה שאולי תעלה לו בחייו. ואיפה מדינת ישראל בכל הסיפור הזה?

איהב לא מבקש נדבות הוא מבקש הגנה. "אני גאה להיות אזרח ישראלי נאמן שיגן על המדינה הזו", הוא אומר בכאב.

אז אנחנו שואלים את מקבלי ההחלטות בדרגים הגבוהים: עד מתי?

למה אנחנו מחכים? עד שאיהב יירצח בגלל שהעז להגיד את האמת?

אדם שעזר לנו, שתמך בנו והקדיש את חייו כדי להילחם בשקרים של אויבינו - נזרק לכלבים. זו חובתנו המוסרית והביטחונית להרים את הכפפה ולהציל אותו. להפקיר אדם כזה לטבח זה לא רק עוול - זה כתם על המצפון של כולנו.

צריך להתעורר מוקדם. הטרור לא עוצר בבית לחם, והאמת של איהב היא נורת אזהרה לכולנו. המדינה חייבת לפעול ומהר לפני שהדם שלו יהיה על הידיים של מי שיכל למנוע זאת.