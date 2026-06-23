כיכר השבת
תמונה אחת שווה

מצלמה ביד, רובה בשנייה: התיעוד שמפוצץ את השקר של אל-ג'זירה

מסכת השקרים קורסת: בזמן שבניו יורק ובעזה בכו על חיסולו של "צלם אזרחי", הממצאים מהשטח מגלים את הזהות הכפולה של אחמד וישאח - טרור עיתונאי (העולם הערבי)

מחבל בתחפושת צלם - אחמד וישאח (צילום: רשתות ערביות)

פרסום חדש של תיעוד מהרצועה חושף את פניו האמיתיות של אחמד וישאח, מי שהוצג על ידי רשת אל-ג'זירה וגורמים פלסטיניים כצלם עיתונות שנהרג בתקיפה ישראלית.

בתיעוד, המבוסס על פריים מתוך סרטון, נראה וישאח כשהוא חמוש ברובה סער וצועד ברחוב, עובדה העומדת בסתירה מוחלטת לתדמית האזרחית שניסו לשווק עבורו.

חיסולו של וישאח עורר תגובות חריפות בזירה הבינלאומית. בין היתר, ראש עיריית ניו יורק, ממדאני, תקף בחריפות את ישראל על הריגת ה"עיתונאי". גם הפלסטינים פעלו לשימור הנרטיב כשפרסמו מודעות אבל רשמיות המציגות את וישאח כאיש תקשורת.

אחמד וישאח באזור הנוחות
אחמד וישאח באזור הנוחות | צילום: צילום: רשתות חברתיות

אולם, הממצאים בשטח מצביעים על כך שמעבר לעדשת המצלמה, וישאח היה פעיל חמוש, וצלף של שחוסל.

הפרסום מצביע על הפער הבלתי נתפס בין הצגתו של וישאח כעיתונאי לבין המציאות שבה הוא נראה חמוש ופעיל בלחימה. חשיפה זו מטילה צל כבד על הדיווחים המגיעים מרצועת ומעלה שאלות קשות לגבי ניצול המעמד העיתונאי לטובת פעילות טרור בשירות חמאס.

חמאסעזהטבח שמחת תורהאל ג'זירהרץ ברשת
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהעולם הערבי:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר