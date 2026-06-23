מצלמה ביד, רובה בשנייה: התיעוד שמפוצץ את השקר של אל-ג'זירה

מחבל בתחפושת צלם - אחמד וישאח ( צילום: רשתות ערביות )

פרסום חדש של תיעוד מהרצועה חושף את פניו האמיתיות של אחמד וישאח, מי שהוצג על ידי רשת אל-ג'זירה וגורמים פלסטיניים כצלם עיתונות שנהרג בתקיפה ישראלית.

בתיעוד, המבוסס על פריים מתוך סרטון, נראה וישאח כשהוא חמוש ברובה סער וצועד ברחוב, עובדה העומדת בסתירה מוחלטת לתדמית האזרחית שניסו לשווק עבורו. חיסולו של וישאח עורר תגובות חריפות בזירה הבינלאומית. בין היתר, ראש עיריית ניו יורק, ממדאני, תקף בחריפות את ישראל על הריגת ה"עיתונאי". גם הפלסטינים פעלו לשימור הנרטיב כשפרסמו מודעות אבל רשמיות המציגות את וישאח כאיש תקשורת.

אחמד וישאח באזור הנוחות - צילום: רשתות חברתיות אחמד וישאח באזור הנוחות | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:34

אולם, הממצאים בשטח מצביעים על כך שמעבר לעדשת המצלמה, וישאח היה פעיל חמוש, וצלף של חמאס שחוסל.

הפרסום מצביע על הפער הבלתי נתפס בין הצגתו של וישאח כעיתונאי לבין המציאות שבה הוא נראה חמוש ופעיל בלחימה. חשיפה זו מטילה צל כבד על הדיווחים המגיעים מרצועת עזה ומעלה שאלות קשות לגבי ניצול המעמד העיתונאי לטובת פעילות טרור בשירות חמאס.