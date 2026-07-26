ההצהרה הדרמטית של נשיא סוריה א-שרע על שלום עם ישראל

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, הבהיר היום (ראשון) בריאיון מיוחד לרשת "אל-ג'זירה" כי ברצונו להגיע להסכים ביטחוני עם ישראל, כזה שיסלול את הדרך ל"הסכם שלום מלא".

לדבריו, מדינתו אינה מעוניינת בריבוי חזיתות או בעימות צבאי מול ישראל. הצהרתו המדודה מגיעה על רקע הצעתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, לפיה סוריה היא זו שתטפל בארגון חיזבאללה בשטח לבנון.

"הנשיא טראמפ הביע את דאגתו לגבי המתרחש בלבנון ומבקש לעצור את המלחמה שם. הוא דיבר על תפקידה של סוריה במציאת פתרון בטוח, אך ההצהרה פורשה באופן שגוי כאילו סוריה עומדת לפלוש ללבנון מחר בבוקר", מסר א-שרע בריאיון. הנשיא הסורי הדגיש כי "יש לנו בעיה עמוקה עם חיזבאללה, אבל אנחנו לא רוצים שכל לבנון תמות".

א-שרע הבהיר בצורה חד-משמעית כי אין בכוונת דמשק לבצע כל התערבות צבאית בלבנון. לדבריו, "לבנון לא יכולה להישאר לכודה בין האפשרויות של מלחמת אזרחים ומלחמה עם ישראל. השיעים בלבנון זקוקה לשקט, לא לעוד פחדים ועימותים". הנשיא הסורי ציין כי הפתרון למשבר הלבנוני אינו חייב להיות כרוך בהסלמה צבאית נוספת, וכי כל זעזוע בלבנון משפיע באופן ישיר על סוריה.

חמיו של מותג'בא חמינאי מתייחס לחרושת השמועות על מצבו ובריאותו יאיר טוקר | 14:36

הצהרותיו של א-שרע מגיעות בעיצומה של פעילות צבאית מוגברת בשטח. על פי דיווחים של סוכנות הידיעות הסורית הרשמית "סאנא", כוחות צה"ל התקדמו במהלך שעות הבוקר לכפרים מעריה ואל-עארדה שבמחוז דרעא, הציבו מחסום צבאי באזור ופיזרו כרוזי אזהרה המפצירים בתושבים שלא להפריע לפעילות המבצעית. במקביל נרשמו דיווחים על ירי ארטילרי באזור קוניטרה.