ההצהרה הדרמטית של נשיא סוריה א-שרע על שלום עם ישראל

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, הבהיר היום (ראשון) בריאיון מיוחד לרשת "אל-ג'זירה" כי ברצונו להגיע להסכים ביטחוני עם ישראל, כזה שיסלול את הדרך ל"הסכם שלום מלא".
לדבריו, מדינתו אינה מעוניינת בריבוי חזיתות או בעימות צבאי מול ישראל. הצהרתו המדודה מגיעה על רקע הצעתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, לפיה סוריה היא זו שתטפל בארגון חיזבאללה בשטח לבנון.
"הנשיא טראמפ הביע את דאגתו לגבי המתרחש בלבנון ומבקש לעצור את המלחמה שם. הוא דיבר על תפקידה של סוריה במציאת פתרון בטוח, אך ההצהרה פורשה באופן שגוי כאילו סוריה עומדת לפלוש ללבנון מחר בבוקר", מסר א-שרע בריאיון. הנשיא הסורי הדגיש כי "יש לנו בעיה עמוקה עם חיזבאללה, אבל אנחנו לא רוצים שכל לבנון תמות".
א-שרע הבהיר בצורה חד-משמעית כי אין בכוונת דמשק לבצע כל התערבות צבאית בלבנון. לדבריו, "לבנון לא יכולה להישאר לכודה בין האפשרויות של מלחמת אזרחים ומלחמה עם ישראל. השיעים בלבנון זקוקה לשקט, לא לעוד פחדים ועימותים". הנשיא הסורי ציין כי הפתרון למשבר הלבנוני אינו חייב להיות כרוך בהסלמה צבאית נוספת, וכי כל זעזוע בלבנון משפיע באופן ישיר על סוריה.
הצהרותיו של א-שרע מגיעות בעיצומה של פעילות צבאית מוגברת בשטח. על פי דיווחים של סוכנות הידיעות הסורית הרשמית "סאנא", כוחות צה"ל התקדמו במהלך שעות הבוקר לכפרים מעריה ואל-עארדה שבמחוז דרעא, הציבו מחסום צבאי באזור ופיזרו כרוזי אזהרה המפצירים בתושבים שלא להפריע לפעילות המבצעית. במקביל נרשמו דיווחים על ירי ארטילרי באזור קוניטרה.
הפער בין הרטוריקה הדיפלומטית לבין המציאות בשטח בולט במיוחד. בעוד א-שרע מדבר על הימנעות מעימות, הפעילות הצבאית בדרום סוריה ממשיכה. דיווחים בתקשורת הערבית מצביעים על כך שמאחורי הקלעים מתנהלים מגעים מורכבים בין דרגים צבאיים סוריים לאמריקניים, שבהם הציגה וושינגטון דרישות קשיחות בנוגע לפיקוח על לוחמים זרים והדוק השליטה בגבולות.
בדמשק מעדיפים בשלב זה לנהוג בזהירות ולהתייעץ עם שותפים באזור כמו טורקיה. הממשל הסורי החדש מתמקד בבלימת הברחות אמצעי לחימה וסמים, תוך הימנעות מגרירה למלחמה גלויה מול חיזבאללה שתסכן את יציבות השלטון. על פי דיווחים, הרשויות בסוריה הודיעו לאחרונה על סיכול ניסיונות הברחת נשק ללבנון, כאשר המשלוחים נתפסו בגבולות.
חלק מרכזי בדבריו של א-שרע הוקדש לעמדה הסורית המסורתית בנוגע לזכויותיה ברמת הגולן. הנשיא הסורי הדגיש כי כל עוד ישראל מחזיקה בשטחים בדרום לבנון ובדרום סוריה, דיבורים על פירוק חיזבאללה הם חסרי שחר. א-שרע חושש מהקזת דם וממיתוג בעולם הערבי כמשתף פעולה עם ישראל, תוך שהוא מעדיף לרפא את "הפצע הסורי ההיסטורי" שהותיר הארגון במלחמת האזרחים.
המגעים הדיפלומטיים נמשכים במקביל לפעילות בשטח. דמשק פועלת באופן אקטיבי להשגת הסכם ביטחוני שיכול להוביל להסדר רחב יותר, תוך שמירה על האינטרסים הסוריים ומניעת הסלמה נוספת באזור.
0 תגובות