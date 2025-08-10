בעוד משאיות סיוע הומניטרי ממשיכות להיכנס לרצועת עזה, במטרה להקל על מצוקת המזון החריפה, תושבים רבים עדיין מתמודדים עם מציאות קשה של מחסורים וקריסת שווקים.

סרטון שהופץ לאחרונה מציג עזתי 'שדוף במיוחד' שמכריז על "מבצע" למכירת סוכר במחיר של 40 ש"ח לקילוגרם, כשעל פי הדיווחים, הסוכר נבזז לאחר שנכנס לרצועה כסיוע חינמי על גבי משאיות של האו"ם. בסרטון, נשמע האיש קורא: "הסוכר ב-40, יא חאג'!" "נגמר הזמן של הגנבים! הסוכר ב-40, יא באבא!"

דברים אלו עומדים בניגוד חד לנתוני דו"ח עדכני של האו"ם, (עדכון מצב הומניטרי מס' 311 | רצועת עזה) המצביע על הידרדרות חדה במצב שוק המזון עם מחירים שנסקו לרמות חסרות תקדים. על פי מעקב שוק של תוכנית המזון העולמית, כמעט כל פריטי המזון החיוניים נעלמו מהשווקים. הסוכר נותר אחד מפריטי המזון היקרים ביותר ברצועה, כאשר מחירו יכול להגיע עד ל-600 ש"ח לקילוגרם, מה שמאלץ תושבים לרכוש כמויות קטנות בלבד. כך על פי דוח האו"ם.

הדו"ח מדגיש כי בעוד מחירי הקמח ירדו עם כניסתן של משאיות סיוע והתייצבו על 45-55 ש"ח לק"ג בסוף יולי, המחירים עדיין אינם יציבים כלל, ואף משתנים במהלך יום יחיד.

בנוסף, הדו"ח חושף כי עמלות על משיכת כספים נותרו גבוהות מאוד, ועומדות על 45% מהסכום המועבר במחצית השנייה של יולי. אספקה מוגבלת של כסף מזומן ונזילות נמוכה בשוק, יחד עם מחסור במוצרים, מגבירים את ההסתמכות על כסף מזומן פיזי, שהשגתו כרוכה לעיתים קרובות בתשלום "עמלת נזילות" בשל הימנעות ספקים מקבלת תשלומים דיגיטליים.