ההלוויה כעת בתימן ( צילום: רשתות ערביות )

שעות לאחר הדיווח על תקיפת ספינת משא בסמוך לחופי סעודיה, הדובר הצבאי של החות'ים יחיא סריע מודיע הבוקר (שני) רשמית: "תקפנו את מכלית הנפט הישראלית SCARLET RAY (סקרלט ריי) בצפון ים סוף באמצעות טיל בליסטי כחלק מתמיכתנו בעם הפלסטיני בעזה. הטיל פגע בספינה". סריע הוסיף כי "פעולותינו לא ייפסקו עד להפסקת התוקפנות וסיום המצור מעל רצועת עזה".

כזכור, אמש מסרה סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה (UKMTO) כי קיבלה דיווח על תקיפת כלי שיט כ-74 ק"מ דרומית-מערבית לעיר ינבו שבסעודיה. חברת האבטחה הימית הבריטית "אמברי" הוסיפה כי כלי השיט שנשא את דגל ליבריה הוא "בבעלות ישראלית", והוא "תואם לפרופיל המטרות של החות'ים בתימן". לפי UKMTO, אנשי הצוות של כלי השיט דיווחו על "התזה בקרבת מקום כתוצאה מירי לא ידוע ושמיעת קול פיצוץ חזק". עוד נמסר כי הצוות בטוח וכלי השיט ממשיך ליעד הבא.

אינפוגרפיקה של המחוסלים בתימן ( צילום: החות'ים )

מאז החיסול הדרמטי ביום חמישי האחרון החות'ים מחפשים נקמה, מקורות צבאיים יודעי דבר בשורות החות'ים בתימן מסרו לאל-אח'באר הלבנוני הנחשב לשופר החיזבאללה, כי התגובה של החות'ים "על פשע הפגיעה בישיבה רגילה של ממשלה אזרחית לא תהיה תגובה רגשית".

לטענתם, "הפעולות שהם מכינים יהיו איכותיות וכואבות, משרדי הממשלה הישראליים לא יהיו רחוקים מאש כוחותינו המזוינים". המקורות הוסיפו כי בנק המטרות עשוי להתרחב ו"בית ראש הממשלה ומשרדיו לא יהיו בטוחים".

עד כה התקשורת בתימן המזוהה עם החות'ים אישרה כי ראש הממשלה א-רהאווי חוסל בתקיפה יחד עם "מספר שרים", אך לא ציינה את שמותיהם. עם זאת, בכלי התקשורת הערביים החלו דיווחים, מפי מקורות, על זהות המחוסלים בתקיפה בצנעא.

בערוץ אל-ג'ומהוריה התימני דווח כי בין המחוסלים שר הכלכלה, התעשייה וההשקעות מועין אל-מחאקרי; סגן ראש הממשלה לענייני הגנה וביטחון ג'לאל א-רווישאן; סגן ראש הממשלה ושר המנהל המקומי בממשלת החות'ים מוחמד חסן אל-מדאני; וסגן שר הפנים עבד אל-מג'יד אל-מורתדא.

אמש דווח באתר דיפנס ליין התימני, המתנגד לחות'ים, כי גם שר הבריאות עלי עבד אל-כרים עלי שיבאן מת מפצעיו אחרי שנפצע בתקיפות ביום חמישי.

רשת הטלוויזיה הסעודית אל-ערביה דיווחה כי בתקיפה חוסלו גם מנהל משרד ראש ממשלת החות'ים מוחמד אל-כבסי, השר לעניינים חברתיים ועבודה סמיר באג'עאלה, שר המשפטים מג'אהד אחמד עבדאללה ושר הנוער והספורט. באתר דיפנס ליין דיווחו כי שר התחבורה מוחמד עיאש מוחמד קוחים חוסל גם כן.

עוד דווח באתר כי שר ההגנה החות'י מוחמד נאסר אל-עאטפי נפצע בתקיפה הישראלית באורח קשה. לפי הדיווח, הרמטכ"ל החות'י אל-גמארי נפצע בתקיפות מחוץ לצנעא. ערוץ הטלוויזיה הסעודי "אל-חדת'" דיווח, מפי מקורות, כי ארבעה שרים בלבד נותרו בממשלת החות'ים.

ההלוויה כעת בתימן ( צילום: ערוץ הטלוויזיה אל-עהד העיראקי )

בתוך כך, האו"ם הודיע אמש כי החות'ים פשטו למוסדות הארגון בבירה צנעא ובחודיידה - ועצרו לפחות 11 מעובדי הארגון.

"לפחות 11 אנשי צוות של האו"ם נעצרו", הודיע שליח האו"ם לתימן, הנס גרונדברג. הוא גינה את "גל המעצרים השרירותיים החדש של אנשי צוות האו"ם שבוצע אתמול בצנעא ובחודיידה על ידי אנסאר אללה", כמו גם את "הפריצה לשטחי האו"ם ותפיסת רכוש הארגון".

שר ההסברה התימני מועמר אל-איריאני, מהממשלה הזוכה ללגיטימציה בין-לאומית, גינה את סבב המעצרים ואת ההתפרצויות למתקני האו"ם, והודיע כי החות'ים עצרו שניים מעובדי תוכנית המזון העולמית מתוך מטה הסוכנות בצנעא, שמו עובדי או"ם נוספים במעצר בית ואף ביצעו שורת מעצרים נוספת במחוז אל-חודיידה.

אל-איריאני אמר כי הממשלה התימנית הזהירה את ארגוני הסיוע וסוכנויות האו"ם שוב ושוב מהסיכונים בפעילות באזורי שליטת ארגון הטרור החות'י, וקראו להם להעביר את מטותיהם אל העיר עדן, המשמשת בתור הבירה הזמנית של תימן - כל עוד צנעא נמצאת תחת כיבוש חות''י.

רמטכ"ל החות'ים

במקביל, הרמטכ"ל החות'י עבד אל-כרים אל-גמארי, שהיה גם יעד לחיסול בתקיפות אך ככל הנראה רק נפגע, איים על ישראל בעקבות החיסולים. "על האויב הציוני לדעת שבפשע נורא זה, הוא פתח על עצמו את שערי הגיהינום", צוטט בהודעה שפורסמה מטעמו על ידי בכירים חות'ים.

לדבריו, "תגובת הכוחות המזוינים שלנו תהיה קשה וכואבת בעזרת בחירות אסטרטגיות יעילות ומשפיעות. אנחנו מבטיחים להנהגתנו ולאנשינו שאנחנו ממשיכים לפתח את היכולות הצבאיות האסטרטגיות שלנו בכמות ובאיכות. בקרוב תשמעו ותראו מה שישמח את עיניכם וירפא את ליבכם. היוצרות יתהפכו נגד התוקף".

הרמטכ"ל גם שלח מסר למנהיג החות'ים עבד אל-מלכ בדר א-דין אל-חות'י, לבכירי הארגון ולמשפחות ההרוגים. "הם נהרגו למען אלוהים ומולדתם, עומדים איתנים, פועלים בכנות ובמסירות עד לרגעים האחרונים של חייהם", אמר. "הפשע הנורא הזה לא ירתיע אותנו מעמדתנו האיתנה והתומכת כלפי אחינו בעזה ובפלסטין בכלל. זה רק יגביר את נחישותנו ועמידתנו האיתנה עד שתסתיים התוקפנות ויוסר המצור על עזה".