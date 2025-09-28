נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מקדם את תוכנית "21 הנקודות" לסיום המלחמה בעזה ושחרור החטופים, הבוקר (ראשון) פורסמו הדרישות של מדינות ערב להכניס שינויים בתוכנית של נשיא ארה"ב.

בנאומו ביום שישי בעצרת האו"ם, בחר ראש הממשלה נתניהו להתעלם מתוכנית טראמפ שפורסמה בכלי תקשורת ערביים, למרות שחלק לנשיא שבחים על חלקו בקידום עסקה עם חמאס.

ביום שני השבוע, צפוי ראש הממשלה נתניהו להיפגש עם הנשיא טראמפ בבית הלבן ולדון עימו בפרטי התוכנית ובקווים האדומים של ישראל.

בינתיים בקטאר מדווחים, כי מדינות ערב, בדגש על מדינות המפרץ, דורשות להכניס שינויים לתוכנית של טראמפ.

"צה"ל צריך ליסוג באופן מלא משטח הרצועה" ,דווח בעיתון הקטארי: "זה צריך להתרחש בשני שלבים על ידי ניהול פלסטיני של טכנוקרטים בפיקוח מועצה בינ"ל".

"לרשות תהיה קשר ישיר לניהול הרצועה", דווח עוד: "חמאס יצטרך להניח את נשקו - במקום לפרוק את נשקו".

ב"וושינגטון פוסט" דווח היום, כי חלק מהתוכנית שתוצג לראש הממשלה נתניהו על ידי טראמפ מחר תכלול הפסקת כלל הפעילויות הצבאיות, קווי הלחימה יוקפאו וכלל החטופים כולל החללים - שבידי חמאס ישוחררו תוך 48 שעות, וישראל תשחרר 250 אסירי עולם ו-1,700 מחבלים מעזה שנלכדו אחרי פרוץ המלחמה.

אמש דיווחנו כאן ב'כיכר השבת', נשיא ארה"ב הביע מספר פעמים אופטימיות יתירה באשר לסיכויים להביא עסקה. דקות לאחר שסיים נתניהו את נאומו - ככל הנראה בתזמון מכוון, אמר טראמפ כי "נראה שתהיה עסקה בעניין עזה".

מתברר כי התחייבות אמריקנית לאי-סיפוח מהווה חלק בלתי נפרד מתוכניתו של הנשיא טראמפ, להלן פרטיה כפי שדיווח אמש ערוץ אל-חדת' הסעודי:

• סיום מיידי של המלחמה בעזה

• שחרור כל החטופים הישראלים

• שחרור אלפי מחבלים פלסטינים, כולל 100 עד 200 אסירי עולם, רוצחי יהודים ימ"ש

• הכנסת סיוע מיידי ובלתי מוגבל לעזה באמצעות האו"ם וארגונים בינלאומיים, לצד סגירת הקרן ההומניטרית בעזה (GHF)

• איסוף נשק חמאס בידי כוח ערבי ובינלאומי

• התחייבות אמריקנית למנוע מישראל לספח את יהודה ושומרון

• נסיגה הדרגתית של ישראל מהרצועה על פי לוח זמנים מוגדר

• הקמת ישות בינלאומית ערבית לניהול עזה לאחר המלחמה, בהזמנת הרשות הפלסטינית ולתקופה מוגבלת

• הקמת ועדה פלסטינית לניהול ענייני עזה, שתיבחר על ידי הרשות הפלסטינית, וכוחות פלסטיניים ישמרו על הביטחון תחת פיקוח ערבי ובינלאומי

• יצירת מסדרון ביטחוני לא מאויש סביב עזה, ברוחב של 500 עד 1,000 מטרים

• שיקום עזה במימון מדינות ערב והקהילה הבינלאומית, תהליך שיימשך יותר מחמש שנים ויוביל על ידי התאחדות ערבית בינלאומית

• הענקת חנינה למנהיגי חמאס בתמורה לפרישתם מעזה ומסירת הנשק

• העברת השליטה בעזה לידי פלסטינים לאחר פרק זמן מוגדר

• קריאה לחידוש המשא ומתן הישיר בין ישראל לפלסטינים

נקודה מעניינת נוספת העולה מהדיווח הסעודי היא שישראל תתחייב שלא לתקוף יותר את קטאר כפי שעשתה בעבר. המסמך כולל גם התחייבות שחמאס לא ינהל יותר את הרצועה.

כאמור, העובדה שנתניהו בחר להתעלם מהמסמך בנאומו יכולה ללמד שישראל מסתייגת ממנו לפחות באופן חלקי, בפרט בכל הנוגע לשליטתה של הרשות בסדר היום של עזה ביום שאחרי.

אמש, פרסם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר פוסט בו כתב: "אדוני ראש הממשלה, אין לך מנדט לסיים את המלחמה ללא הכרעה מוחלטת של חמאס".

שר החוץ גדעון סער רמז גם הוא כי אל לו לנתניהו לקבל כל עסקה, וכך כתב הערב: "אני סומך על ראש הממשלה שייצג את האינטרסים הישראלים כנדרש בשיחות עם הנשיא טראמפ. בתום שנתיים של מלחמה - האינטרס הלאומי המובהק של ישראל הוא סיום המלחמה והשגת יעדיה"

בימים הקרובים צפוי חמאס להתייחס להצעה שכבר הועברה לארגון הטרור על ידי המתווכות הערביות, במקביל נתניהו ייתן כאמור את התייחסותו לתוכנית בפגישה אישית, כבר ביום שני הקרוב.