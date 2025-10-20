בעוד הפסקת האש השברירית בין ישראל לחמאס נכנסה לתוקף, הסיוע ההומניטרי לרצועת עזה ממשיך לזרום - ובראש המערכה עומדת טורקיה.

מדינת ישראל מאפשרת מאז אוקטובר 2023 לעשרות ארגוני חברה אזרחית טורקיים לספק מענה למשבר המזון החריף שפקד את הרצועה. לפי נתוני סוכנות Anadolu, מדובר באחת ממבצעי הסיוע הגדולים בתולדות טורקיה: מיליוני מנות אוכל, מאות אלפי טונות של קמח, אלפי מכליות מים וסכומי כסף עצומים שזורמים מדי חודש לעזה.

במרכז הפעילות ניצב הסהר האדום הטורקי (Kızılay), ששלח עד כה חמש ספינות "אוניית חסד" עמוסות ציוד הומניטרי, ודרכן העביר למעלה מ־15 אלף טון מזון וציוד רפואי. במטבחי השדה של הארגון בושלו יותר מ־6.8 מיליון מנות חמות לתושבים.

גם רשות ניהול האסונות של טורקיה (AFAD) מעורבת ישירות במשלוחי הסיוע, עם יותר מ־260 טון בשר קפוא ו־1.6 מיליון ליטר מים שנשלחו לרצועה. לצידם פועלת הסוכנות לשיתוף פעולה ופיתוח (TİKA), שסיפקה מזון ל־16 אלף משפחות, 160 אלף מנות חמות וחפרה עשרות בארות מים.

קרן הדת הטורקית (TDV) חילקה 7.7 מיליון מנות מזון ו־79 אלף חבילות מזון; ארגון İHH סיפק מעל 35 מיליון מנות אוכל ו־127 מיליון לחמים; וארגונים נוספים שולחים מדי שבוע עשרות משאיות עמוסות מזון, קמח, תרופות ומים נקיים.

לפי הנתונים, סכום הסיוע המצטבר שנשלח מטורקיה לעזה חוצה את רף מאות מיליוני הלירות הטורקיות, כולל סיוע רפואי, כספי ומנהלי למוסדות מקומיים.

בעוד הקהילה הבינלאומית עוקבת בחשש אחר עתידו של ההסכם השברירי בין ישראל לחמאס, נראה כי טורקיה ממשיכה לבסס את מעמדה כוגרם בעל השפעה באזור וכנותנת הסיוע המרכזית של עזה.