ראש ממשלת קטאר מוחמד בן עבד א-רחמן א-תאני התייחס היום (רביעי) בכנס בניו יורק לתקרית בה נפל אפי פלדבאום ברפיח ואמר כי "המתקפה אתמול נגד חיילים ישראלים מהווה הפרה של הצד הפלסטיני. חמאס טען שהם לא היו בקשר עם הקבוצה הזו, אנחנו עדיין לא יודעים אם זה נכון או שלא. ציפינו שההפרה הזו תביא תגובה".

לדבריו, "למרבה המזל שני הצדדים מבינים שהפסקת האש צריכה להחזיק מעמד ושהם צריכים להיצמד להסכם, והתמקדנו בכך שהפסקת האש תחזיק מעמד - אבל שקרה אתמול היה מאכזב מאוד מבחינתנו".

הוא הוסיף ואמר כי "כולם ראו את האתגרים שעומדים בפנינו בעזה ואת ההפרות להפסקת האש. אולי בגלל שזה היה משהו משמעותי עד כדי כך שהגיע לתקשורת אבל זה מה שמצופה לאורך הפסקת האש. היינו במגעים בצורה אינטנסיבית עם שני הצדדים כדי להבטיח שהפסקת האש תחזיק מעמד, והמעורבות האמריקנית הייתה מרכזית לכך".

אל ת'אני הוסיף כי "תפקידנו היום הוא להבטיח שהפסקת האש תימשך, שתונח תשתית של ערבויות, ושהביצוע שלה יישמר. זהו תהליך מורכב שלא יהיה קל, במיוחד בכל הנוגע לסוגיית פירוק הנשק - אבל זו חלק מההסכמה. אני לא חושב שהממשל הפלסטיני העתידי יהווה אתגר, מפני שהיינו ברורים מאוד עם חמאס בנוגע לכך, וגם תשובתו של חמאס הייתה ברורה מאוד מבחינתנו: הם מוכנים לוותר על השליטה".

בעניין הנשק, הוא הדגיש כי "זו חובתם של כל הפלגים, לא רק של חמאס. אנחנו מנסים לדחוף את כולם להגיע לנקודה שבה יכירו בצורך לפרוק את נשקם ולעבור לשלב השני. עלינו לוודא שהפלסטינים והישראלים ירגישו ביטחון - זהו היעד המרכזי של התהליך הזה, לצד יצירת אופק מדיני לעם הפלסטיני והקמת רשות פלסטינית שתהיה הגוף הבלעדי שיישא באחריות".

ראש ממשלת קטאר אמר כי "אנחנו מבינים שאחרי השבעה באוקטובר יש הרבה סיבוכים וטראומה שקרו בחברה הישראלית שגרמו לכך ששתי-מדינות הם דבר לא ניתן להשגה בשלב הזה, אבל הרגע יבוא, כשנביא את כל הצדדים ביחד וכולם יבינו שזו הדרך היחידה קדימה".