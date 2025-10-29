כיכר השבת
הפרת הפסקת האש

אב לחמישה ילדים: רס"ר אפי פלדבאום הי"ד נפל מירי מחבלי חמאס בעזה

דובר צה"ל הודיע הבוקר על נפילתו של רס״ר (מיל׳) אפי  פלדבאום הי"ד, בן 37, מזית רענן, שנפגע מירי מחבלי חמאס ברצועת עזה | נתניהו הורה לתקוף יעדי חמאס (חדשות)

רס"ר אפי פלדבאום הי"ד (צילום: דובר צה"ל)

דובר הודיע הבוקר (רביעי) על נפילתו של רס״ר (מיל׳) אפי (יונה אפרים) פלדבאום הי"ד, בן 37, מזית רענן, לוחם צמ"ה, אוגדת .

פלדבאום הי"ד נהרג אתמול מאש מחבלי שהפרו את הסכם הפסקת האש וירו לעבר לוחמי צה"ל ברפיח.

במועצה אזורית בנימין ספדו לו: "בצער רב אנו מודיעים על נפילתו בקרבות של יונה אפרים (אפי) פלדבאום הי"ד תושב זית רענן - נריה, בבנימין.

אפי, בן 37, אב לחמישה, התגורר ביישוב ועבד כקבלן באזור. במהלך המלחמה רתם את יכולותיו לשירות מילואים משמעותי ברצועת עזה. אפי הוא הנופל ה-59 של מועצת בנימין. יהי זכרו ברוך".

חבריו ביישוב הוסיפו כי "אפי היה מוכר מאוד ואהוב בכל האזור. הוא עבד רבות בהתיישבות הצעירה. אפי היה מחובר לאדמת ארץ ישראל ונפל כשפעל כדי להגן עליה".

מחקירה ראשונית של התקרית עולה כי מחבלי חמאס יצאו ממנהרת טרור בשכונת ג'ניינה שברפיח וירו לעבר לוחמי צה"ל, ירי שכאמור פגע בפלדבאום שנפצע באורח אנוש ומותו נקבע במקום. המחבלים הצליחו להימלט מהזירה ללא שכוחות צה"ל חיסלו אותם.

