אחרי חיסולי המחבלים השבוע ושבוע שעבר בלבנון, צה"ל מעדכן לפני זמן קצר (חמישי) כל הפעילות ההתקפית באוויר עדיין נמשכת.

לפני זמן קצר, צה״ל בהובלת פיקוד הצפון ובאמצעות חיל האוויר, תקף תשתיות טרור, משגר ופיר של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב אל מחמודיה שבדרום לבנון.

"הימצאותן של התשתיות במרחב מהוות הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון", נמסר מדובר צה"ל שהוסיף, "צה״ל ימשיך לפעול על מנת להסיר על איום על מדינת ישראל".

רק השבוע דיווחנו כאן ב'כיכר השבת', כי ארגון הטרור חיזבאללה הצליח בחודשים האחרונים להבריח לתוך לבנון מאות רקטות קצרות-טווח.

הברחת הרקטות ללבנון נעשתה דרך סוריה ובישראל, כך לפי הדיווח, עדכנו את בכירי הממשל האמריקני שביקרו השבוע בירושלים בדבר ההברחות.

במהלך הפגישות שנערכו בימים האחרונים בין בכירי מערכת הביטחון וראש הממשלה בנימין נתניהו עם המשלחת האמריקנית, ישראל הדגישה כי הברחת הרקטות ללבנון מהווה הפרה בוטה של ההבנות שהביאו להפסקת האש.

ישראל ביקשה אישור מהאמריקנים להמשיך לתקוף בלבנון בקרוב, לאור ההפרה החמורה מה שאכן קרה כאמור הבוקר.

לפי הדיווח של סולימאן מסוואדה, חלק מהרקטות שהוברחו כבר הותקפו על-ידי ישראל - אך לא כל הרקטות, שחלקן כבר פוזרו ברחבי לבנון.

מפקד מרכז האש בפיקוד הצפון אמר בתחילת השבוע כי צה"ל נערך למספר ימי קרב בצפון, במסגרת המאמץ לעצור את תהליך השיקום של חיזבאללה שמפר את הפסקת האש. לדבריו, "חיזבאללה מנסה להשתקם. נעצור אותו בכול מחיר, גם של ימי קרב", אמר.

על פי הדיווח ב-i24NEWS, הקצין הבכיר אמר כי "הערפל של חצי הצפון שקע, איראן נחושה לשקם את חיזבאללה וגם אנחנו נערכים לימי קרב".

לדבריו, "חיזבאללה לא ויתר על הרעיון של להיות צבא הטרור החזק ביותר באזור. הוא פועל לזה. האבק שקע מהמלחמה, ההלם ממבצע 'חצי הצפון' יצא והוא חוזר לעבוד. והדבר הזה לא מקובל עלינו, אנחנו פועלים נגד זה. לא יהיה יותר את המשוואות שתוקפים פה, תוקפים שם. לא. הוא לא יפעיל כוח נגד ישראל".