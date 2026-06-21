נשיא סוריה אחמד א-שרע התייחס הערב (ראשון) לדבריו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בנוגע לתפקידה של דמשק בטיפול בחיזבאללה בלבנון, והדגיש כי ארצו "מושיטה יד ללבנונים", אך הבהיר כי דבריו של טראמפ קיבלו פרשנות מרחיקת לכת.

"הנשיא טראמפ הביע את דאגתו לגבי המתרחש בלבנון ומבקש לעצור את המלחמה שם. הוא דיבר על תפקידה של סוריה במציאת פתרון בטוח, אך ההצהרה פורשה באופן שגוי כאילו סוריה עומדת לפלוש ללבנון מחר בבוקר", מסר.

לדבריו, "יש לנו בעיה עמוקה עם חיזבאללה, אבל אנחנו לא רוצים שכל לבנון תמות". לפי א-שרע, "לבנון לא יכולה להישאר לכודה בין האפשרויות של מלחמת אזרחים ומלחמה עם ישראל. השיעים בלבנון זקוקה לשקט, לא לעוד פחדים ועימותים".

כזכור, בפסגת ה-G7, נשאל טראמפ אם ההסכם עם איראן "ישרוד" גם אם ישראל תתקוף בלבנון, וענה: "כן, הוא יכול. אבל יש לנו את אותה בעיה קטנה שממשיכה לצוץ שוב ושוב, וזה חיזבאללה". נשיא ארצות הברית הדהים והציע שנשיא סוריה הוא ש"יטפל" מעתה בארגון הטרור הלבנוני. כך לדבריו.

טראמפ אמר: "הייתה לי השפעה רבה על מה שקרה בסוריה, והאיש שמנהל כיום את סוריה הוא אדם שאני סייעתי להביא לשלטון יחד עם הנשיא ארדואן ואחרים, הוא עשה עבודה מדהימה באיחוד המדינה, והוא מאוד תקיף מול חיזבאללה. הוא לא אוהב אותם".

טראמפ הוסיף ואמר כי "אני הצעתי לישראל לתת לסוריה לטפל בחיזבאללה, כי למען האמת, אני חושב שהם יעשו את זה טוב יותר".