כך ציינו בירושלים את הילולת רבה של בני ברק | צפו בתיעוד

בליל שישי האחרון התאספו רבים בבית המדרש 'יד יחיאל יונה' שבשכונת מחניים ביה"ק ירושלים, לעצרת זיכרון לרגל יומא דהילולא של זקן רבני תימן ורבה של בני ברק, הגאון רבי שלמה קורח זצוק"ל.
במעמד השתתפו ונשאו דברים: בנו מ"מ הגאון רבי עמרם קורח, רב ק"ק 'תורת חיים' ביתר עילית. הגאון רבי בניהו מחפוד, אב"ד 'יורה דעה'. ורב הקהילה הגאון רבי עזריאל צדוק, משגיח ישיבת 'דרכי משה'.
את המשא המרכזי נשא המקובל הגאון רבי שמעוני בצלאלי, שהטריח ובא במיוחד למעמד לכבודו של בעל ההילולא, כשלפני כן, קיבל את הקהל לעצה ולברכה בחדר סמוך לביהמ"ד.
