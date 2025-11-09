כיכר השבת
זכר צדיק לברכה

כך ציינו בירושלים את הילולת רבה של בני ברק | צפו בתיעוד

בעיה"ק ירושלים ציינו בליל שישי האחרון את הילולת רבה של בני ברק, הגאון רבי שלמה קורח זצ"ל, זקן רבני תימן | בעצרת נשאו רבנים רומי מעלה שהרחיבו במשנתו של בעל ההילולא, ובדרכו שהותיר מורשה אחריו (חרדים) 

הילולת הגר"ש קורח זצ"ל (צילום: המאורות)

בליל שישי האחרון התאספו רבים בבית המדרש 'יד יחיאל יונה' שבשכונת מחניים ביה"ק ירושלים, לעצרת זיכרון לרגל יומא דהילולא של זקן רבני תימן ורבה של בני ברק, הגאון רבי שלמה קורח זצוק"ל.

במעמד השתתפו ונשאו דברים: בנו מ"מ הגאון רבי עמרם קורח, רב ק"ק 'תורת חיים' ביתר עילית. הגאון רבי בניהו מחפוד, אב"ד 'יורה דעה'. ורב הקהילה הגאון רבי עזריאל צדוק, משגיח ישיבת 'דרכי משה'.

את המשא המרכזי נשא המקובל הגאון רבי שמעוני בצלאלי, שהטריח ובא במיוחד למעמד לכבודו של בעל ההילולא, כשלפני כן, קיבל את הקהל לעצה ולברכה בחדר סמוך לביהמ"ד.

הילולת הגר"ש קורח זצ"ל (צילום: המאורות)
זכר צדיק לברכה

