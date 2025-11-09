זכר צדיק לברכה כך ציינו בירושלים את הילולת רבה של בני ברק | צפו בתיעוד בעיה"ק ירושלים ציינו בליל שישי האחרון את הילולת רבה של בני ברק, הגאון רבי שלמה קורח זצ"ל, זקן רבני תימן | בעצרת נשאו רבנים רומי מעלה שהרחיבו במשנתו של בעל ההילולא, ובדרכו שהותיר מורשה אחריו (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 14:39