"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

ח"כ מאיר פרוש יו"ר "שלומי אמונים" הקים מאהל מחאה מול לשכת היועצת המשפטית לממשלה והכריז על שביתת רעב במחאה על מעצר תלמידי ישיבות. פרוש מזהיר מפני הידרדרות למלחמת אחים בין חרדים לחילונים ומאשים את גלי בהרב מיארה ב"הצתת ריב". השר שלמה קרעי הצטרף ותמך במחאה.

נתניהו לתקשורת הזרה: "שחרור עזה מחמאס - לא כיבוש" ראש הממשלה הצהיר כי היעד הוא סיום שלטון חמאס ושחרור החטופים, תוך האשמת הארגון בשקרים ובהצגת תמונות מבוימות. הדגיש כי ישראל מאפשרת הכנסת סיוע הומניטרי רחב.

תיעוד מסוריה: ירי באיש צוות רפואי סרטוני אבטחה מבית חולים בדרום סוריה מפריכים את גרסת המשטר, ומראים כוחות ביטחון יורים למוות באיש צוות רפואי ועוצרים את השאר.

תמיכת הרבנים באסירי עולם התורה חברי מועצת חכמי התורה ביקרו את האסירים החרדים המסרבים להתגייס, עודדו אותם והשיגו הרחבת שעות הלימוד בכלא.

חקירה בצרפת נגד יהודי שקרא לאיום על מקרון הרשויות בצרפת פתחו בחקירה נגד דוד דניאל כהן בעקבות קריאה ביוטיוב לנשיא הצרפתי "להכין את ארונו". גורמים רשמיים הבהירו כי אינו רב מוסמך.

מזג האוויר החום ממשיך להיות גבוה מהרגיל - מומלץ להרבות בשתייה, במיוחד לילדים.

אסון טבע ביפן שיטפונות קשים פגעו במחוז יאמאגוצ'י וגרמו לנזקים כבדים.