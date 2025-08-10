כיכר השבת
היום בכיכר | תיעוד אכזרי מסוריה, מגוון תרבויות באנגליה וח"כ שובת רעב • צפו

ח"כ מאיר פרוש בשביתת רעב מול לשכת היועמ"ש במחאה על מעצר תלמידי ישיבות  | נתניהו לתקשורת הזרה: היעד - שחרור עזה מחמאס, לא כיבוש |  תיעוד מסוריה: כוחות ביטחון יורים באיש צוות רפואי בבית חולים  | רבנים בכירים ביקרו את אסירי עולם התורה והשיגו הרחבת שעות הלימוד בכלא |  בצרפת נפתחה חקירה נגד יהודי שאיים על הנשיא מקרון | צפו (היום שהיה)

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

ח"כ מאיר פרוש יו"ר "שלומי אמונים" הקים מאהל מחאה מול לשכת היועצת המשפטית לממשלה והכריז על שביתת רעב במחאה על מעצר תלמידי ישיבות. פרוש מזהיר מפני הידרדרות למלחמת אחים בין לחילונים ומאשים את גלי בהרב מיארה ב"הצתת ריב". השר שלמה קרעי הצטרף ותמך במחאה.

נתניהו לתקשורת הזרה: "שחרור עזה מ - לא כיבוש" ראש הממשלה הצהיר כי היעד הוא סיום שלטון חמאס ושחרור החטופים, תוך האשמת הארגון בשקרים ובהצגת תמונות מבוימות. הדגיש כי ישראל מאפשרת הכנסת סיוע הומניטרי רחב.

תיעוד מסוריה: ירי באיש צוות רפואי סרטוני אבטחה מבית חולים בדרום סוריה מפריכים את גרסת המשטר, ומראים כוחות ביטחון יורים למוות באיש צוות רפואי ועוצרים את השאר.

תמיכת הרבנים באסירי עולם התורה חברי ביקרו את האסירים החרדים המסרבים להתגייס, עודדו אותם והשיגו הרחבת שעות הלימוד בכלא.

חקירה בצרפת נגד יהודי שקרא לאיום על מקרון הרשויות בצרפת פתחו בחקירה נגד דוד דניאל כהן בעקבות קריאה ביוטיוב לנשיא הצרפתי "להכין את ארונו". גורמים רשמיים הבהירו כי אינו רב מוסמך.

מזג האוויר החום ממשיך להיות גבוה מהרגיל - מומלץ להרבות בשתייה, במיוחד לילדים.

אסון טבע ביפן שיטפונות קשים פגעו במחוז יאמאגוצ'י וגרמו לנזקים כבדים.

4
תוכנית מצויינת!!!הכי טובה בכיכר השבת
לולי
3
מכיר את הרב המדובר איש יקר
נתי
2
איזה אכזריות לרצוח כך את אנשי הרפואה חיות תיעוד קשה
אכזריים
1
חיות טרף ואיתם נעשה שלום??? רוצחים אחד את השני אז שלום עם יהודים????
מה זה

