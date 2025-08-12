"היום בכיכר" - משה מנס מחליף את יוסי סרגובסקי ומביא את סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

בכותרות:

- מערכת הביטחון חושפת, ככה החמאס משקר ומכפיש את ישראל בטענות על רעב בעזה. בחודש האחרון הוא פרסם מאות מקרים בעוד שהמציאות היא שמדובר בילדים חולים.

למשל: פורסמה תמונת הילד עבדאללה אבו זרקה, בן 4, שכביכול רעב. אך באמת סובל ממחלה גנטית תורשתית ממנה סבלו גם בני משפחה נוספים. בנוסף, ארבעה חודשים טרם פרוץ המלחמה, יצא הילד בליווי אימו, באישור ישראל, לטיפול רפואי בישראל.

- ארבעה צעירים נכנסו אתמול בערב למים בחוף לא מוכרז ליד חדרה, רק שלושה יצאו. בשעות הבוקר הצעיר נמשה ע"י יחידות החילוץ מהמים כשהוא ללא רוח חיים, וצוות מד"א קבע את מותו במקום.

האירוע הזה מצטרף לטרגדיה שאירעה בשבוע שעבר במאגר מים סמוך לגעתון. שם טבע למוות מיכאל כהן ז"ל, תלמיד ישיבת נחלת עפולה שטייל במקום עם חבירו.

אנחנו כאן מזהירים: אל תיכנסו למקומות לא מוכרזים. הציבור החרדי משלם כל חופש מחיר כבד ואפשר למנוע את האסון הבא.

- אברך מאשקלון, בוגר ישיבת אוהל יוסף בבני ברק שהיה בדרכו לחו"ל עם חמיו, נעצר הבוקר בנתב"ג על ידי המשטרה במקום, לאחר שבדיקת שמו במסוף העלתה כי הוא עריק.

עד כה, גורמים חרדים רשמיים נמנעו מלהתייחס בחומרה למעצרים בנתב"ג, לאור ההוראה שלא לטוס לפני שנבדק היטב הסטטוס של בן הישיבה בוועד הישיבות דווקא - ולא במשטרה או ברשות האוכלוסין וההגירה.

בוועד הישיבות התייחסו למעצר וטענו כי "הבחור פנה אתמול לבדוק אם יכול לצאת, הוא נענה שיבדקו את מצבו המשפטי, והחליט על דעת עצמו לצאת מהארץ".

נציין כי בחשיפה של ישי כהן כאן בכיכר השבת: מבצע המעצרים אותו צה"ל תכנן לבצע בתחילת 'בין הזמנים' הוקפא בשל לחץ חרדי שהופעל על צה"ל ושר הביטחון . לדברי הבכיר החרדי: "צה"ל לא מחפש מאבק גדול עם החרדים, מעריך שימי 'בין הזמנים' יעברו בשקט'. בצה"ל ולשכת שר הביטחון - מכחישים.

- עימות חריף בצמרת מערכת הביטחון התפתח בין שר הביטחון ישראל כ"ץ לרמטכ"ל אייל זמיר. הכל החל לאחר שזמיר קיים אתמול דיון שיבוצים לקצינים בכירים ללא תיאום מוקדם עם כ"ץ, מה שהוביל לתגובה חריפה מלשכת השר.

בהודעה רשמית נטען כי הנוהל המקובל מחייב פגישה בין הרמטכ"ל לשר, שבה מוצגים מספר מועמדים לכל תפקיד עם נימוקים, ואחרי התייעצות השר מגבש מדיניות ואישור סופי. כ"ץ הדגיש כי הדרג הצבאי כפוף למדיני, וציין מקרים קודמים שבהם דחה מינויים בשל מעורבות באירועי 7 באוקטובר או חוסר השלמת תחקירים.

לשכת כ"ץ הבהירה שהשר אינו פוסל את המינויים אך מבקש לבחון אותם לעומק, במיוחד לגבי מפקדים בגזרת עזה שלא השלימו את תפקידם או קשורים לאירועים חריגים. הוא קשר את ההחלטות להכרעת חמאס ושחרור החטופים, כמשימה מרכזית הדורשת ריכוז כוחות פיקודיים. לעומת זאת, זמיר טען שהדיון נקבע מראש לפי כללים קבועים, והוא הסמכות היחידה לקבוע מינויים, שמגיעים לאישור השר בלבד, עם אפשרות לדחייה. צה"ל הדגיש כי הדיון התמקד בתפקידים מבצעיים והתקיים עם פורום המטכ"ל.

- לא פחות מארבעים ושניים שוהים בלתי חוקיים מעזה נעצרו הלילה בנצרת ע״י המשטרה. במהלך המבצע נתפסה גם כמות גדולה של סחורה שזהות בעליה לא ידועה. האם העובדה שמדובר בנצרת, זו הסיבה לכמות הגדולה או שמא גם בשאר הארץ יש שבחים? שאלה טובה.

- חברת הכנסת טלי גוטליב חשפה היום את הצביעות של האופוזיציה וחלק מחברי הקואליציה, המבקשים להטיל סנקציות חסרות תקדים בתולדות מדינת ישראל על קבוצת אוכלוסייה שלמה. הנה דברים נוקבים שהיא אומרת בוועדת החוץ והביטחון:

- ולסיום. אמונה אור, אחותו של אבינתן אור החטוף בעזה, התחתנה אמש בחתונה שמחה שהכילה בתוכה גם עצב גדול על חסרונו של האח, שעל חזרתו כולנו מתפללים.

באירוע השתתפו בני משפחות חטופים וגם חטופים שהוחזרו לישראל ביניהם נועה ארגמני. הרב המקדש, ראש ישיבת ההסדר בצפת הרב אייל יעקובוביץ', אמר בחופה דברים מרגשים.