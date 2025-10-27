● למרות הנחיית המפכ"ל בחור ישיבת "נחלת שלמה" שהגיע להגיש תלונה במשטרת באר שבע נעצר במשטרת באר שבע לאחר שזוהה כעריק.

● יאיר לפיד הודיע כי מי שלא יתגייס לא יצביע בבחירות. ליברמן, תקף את המפלגות החרדיות ואמר כי מדובר ב"מפלגות גזעניות שגוזלות תקציביים, גנץ קורא לבטל את הפגנת המיליון המתוכננת.

● ראש הממשלה נתניהו שיבח את שירות הביטחון על סיכול מעל 1,000 פיגועים, הנשיא הרצוג קרא לחזק את הדמוקרטיה לנצל את ההזדמנות ההיסטורית של הסכמי טראמפ.

● שר האוצר סמוטריץ' התייחס לסערה עם סעודיה ואמר: "הסעודים אמרו דברים מעליבים יותר" והמשיך לתקוף: "רוצים להקים אצלנו מדינת טרור"

● אלון אהל מבקש שלא לכנותו "שורד שבי", ומספר על התקווה שקיבל כשראה תמונה בה הוא מופיע בעצרת החטופים והבין כי אנשים זרים נלחמים למענו.

● ע"פ דיווחים מעזה מחבלי חמאס הגיעו עם הצלב האדום למזרח עזה, במטרה לאתר אחר חטופים חללים נוספים, לפי הסכם הפסקת האש.

●תחזית מזג האוויר היום צפוי להיות שמשי ונעים עם טמפרטורות אביביות, ולקראת סוף השבוע תורגש התחממות קלה ברחבי הארץ.

צפו בעדכון המלא בראשית הכתבה●