"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
כותרות היום בכיכר
לא מפתיע: חוק המעונות לא עבר היום | תיעוד: רגעי התרסקות מטוס הקרב האמריקני • צפו
מעצר אברך נוסף הצית מחאה וחסימות כבישים | התפתחות בחקירת הדריסה בהפגנת הפלג הירושלמי | ההשלכות המדאיגות של ההסכם עם איראן | החרדים מחרימים הצבעות ומשתקים את הקואליציה | סומלילנד בדרך להקים שגרירות בישראל | עימות סוער בוועדת החינוך בין ח"כ סוכות לח"כ נעמה לזימי | וכמו תמיד - התיעוד הקיצוני היומי: אחרי התחזית | (צפו היום בכיכר)
יס
כיכר השבת |
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