כיכר השבת
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לא מפתיע: חוק המעונות לא עבר היום | תיעוד: רגעי התרסקות מטוס הקרב האמריקני • צפו

מעצר אברך נוסף הצית מחאה וחסימות כבישים | התפתחות בחקירת הדריסה בהפגנת הפלג הירושלמי | ההשלכות המדאיגות של ההסכם עם איראן | החרדים מחרימים הצבעות ומשתקים את הקואליציה | סומלילנד בדרך להקים שגרירות בישראל | עימות סוער בוועדת החינוך בין ח"כ סוכות לח"כ נעמה לזימי | וכמו תמיד - התיעוד הקיצוני היומי: אחרי התחזית | (צפו היום בכיכר)

1תגובות

"היום בכיכר" - עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

צה"למשטרהארה"באיראןדונלד טראמפגיוס חרדיםמעצר עריקהיום בכיכריוסי סרגובסקי כיכר השבתד״ר עו״ד ג׳קי זבולון

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לימין בראשות נתניהו ,כנראה לא אכפת, שלומדי תורה (שתורתם אומנותם)נעצרים ומשפחותיהם נאנקות עד צוואר. אם לא ישתפו פעולה מיידית לפתרון העוול הנורא, שילכו הביתה. התורה הקדושה חשובה לאין ערוך מהמשך שלטון נתניהו.
נחום

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