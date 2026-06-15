כותרות היום בכיכר לא מפתיע: חוק המעונות לא עבר היום | תיעוד: רגעי התרסקות מטוס הקרב האמריקני • צפו מעצר אברך נוסף הצית מחאה וחסימות כבישים | התפתחות בחקירת הדריסה בהפגנת הפלג הירושלמי | ההשלכות המדאיגות של ההסכם עם איראן | החרדים מחרימים הצבעות ומשתקים את הקואליציה | סומלילנד בדרך להקים שגרירות בישראל | עימות סוער בוועדת החינוך בין ח"כ סוכות לח"כ נעמה לזימי | וכמו תמיד - התיעוד הקיצוני היומי: אחרי התחזית | (צפו היום בכיכר)

יס יוסי סרגובסקי כיכר השבת | 18:38