כותרות היום בכיכר מי ניסה להרעיל למוות תינוקות בירושלים? | טראמפ איחר ב-45 דקות וכך הגיב • צפו עימותים קשים בכביש 4 | טראמפ: ההסכם עם איראן עדיין לא סופי | חשד חמור בירושלים: חומרי הרדמה במזון תינוקות | פשיטה משטרתית נגד ארגון פשע בנצרת | הכנסת אישרה חסינות לח"כ טלי גוטליב | טראמפ איחר לפסגת G7 והפתיע | וכמו תמיד: התיעוד הקיצוני היומי - אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר)

יס יוסי סרגובסקי כיכר השבת | 18:10