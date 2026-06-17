"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
כותרות היום בכיכר
מי ניסה להרעיל למוות תינוקות בירושלים? | טראמפ איחר ב-45 דקות וכך הגיב • צפו
עימותים קשים בכביש 4 | טראמפ: ההסכם עם איראן עדיין לא סופי | חשד חמור בירושלים: חומרי הרדמה במזון תינוקות | פשיטה משטרתית נגד ארגון פשע בנצרת | הכנסת אישרה חסינות לח"כ טלי גוטליב | טראמפ איחר לפסגת G7 והפתיע | וכמו תמיד: התיעוד הקיצוני היומי - אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר)
יס
כיכר השבת |
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