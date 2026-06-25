כיכר השבת
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תמונות קשות מונצואלה | הילד הקטן עשה סלטה והשאיר את כולם המומים • צפו

אסון כבד בוונצואלה: רעידות האדמה הותירו הרס עצום | מחאת הרכבים הסתיימה בעימותים ותקריות אלימות | הרב וולקוביץ קורא להרגיע את הרוחות בערד | רס"ר במיל' באסל סויד נהרג בתאונה בדרום לבנון | מחלוקת בין ישראל לארה"ב סביב הנסיגה מלבנון | איום חדש: חסימת בני ברק ערב שבת | וכמו תמיד - התיעוד הקיצוני היומי: האחרי התחזית | (צפו היום בכיכר)

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

צה"למשטרהבני ברקלבנוןרעידת אדמהונצואלהיוסי סרגובסקיהיום בכיכר

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