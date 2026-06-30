"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
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חטף כטב"ם לשמשה והמשיך בנסיעה | חוק יסוד לימוד תורה אושר בקריאה ראשונה • צפו
חוק יסוד לימוד תורה בדרך לקריאה ראשונה במליאה | דיווח: טראמפ לא ידרוש נסיגה מיידית מלבנון | הרוג בפיצוץ רכב שלישי השבוע בישראל | שורד השבי רום ברסלבסקי סגר מעגל | הערב: כיפות שחורות בפרק חדש וסוער | מטוסי קרב הוזנקו בעקבות התרעת חטיפה | ללא שינוי ניכר, יוסיף להיות חם | וכמו תמיד - התיעוד הקיצוני היומי: אחרי התחזית | (צפו היום בכיכר)
יס
כיכר השבת |
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