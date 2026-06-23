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בהלה בלב בני ברק: רכב הסעות שקע בכביש | הנהג ל'כיכר'; "כולם מתעלמים"

רכב הסעות שקע בבולען של שני מטרים שנפער ברחוב חגי בבני ברק • הנהג התקשר לעירייה ולמשטרה אך טוען שאיש לא הגיע לעזור | תקרית דרמטית בעיר התורה (בני ברק)

3תגובות
מתגודדים סביב הרכב (צילום: באדיבות המצלם)

תקרית דרמטית התרחשה הצהריים (שלישי) בלב , כאשר רכב הסעות שקע בבולען שנפער לפתע ברחוב חגי. הנהג, שנותר תקוע במקום, מסר ל'כיכר השבת', כי פנה לעירייה ולמשטרה אך טוען שאיש לא הגיע לסייע לו.

האירוע התרחש סמוך לשעה 14:00, כאשר נהג ההסעות, אלירן, נסע ברחוב חגי בבני ברק ונתקל בפקק תנועה. לפתע הרגיש שהרכב שוקע, והתברר כי הכביש קרס תחתיו ויצר בולען עמוק.

הבולען בבני ברק
הבולען בבני ברק| צילום: צילום: באדיבות המצלם

"היה פקק ופתאום שמתי לב שהרכב שוקע", סיפר אלירן בשיחה עם כיכר השבת. "התקשרתי לעירייה ולא רוצים לבוא לעזור לי להוציא את הרכב. התקשרתי גם למשטרה ואף אחד לא עונה. כבר רבע שעה שאני מחכה".

לדברי הנהג, מדובר בבולען בעומק של כשני מטרים שנפער בכביש וגרם לשקיעת החלק הקדמי של רכב ההסעות. הרכב נותר תקוע במקום, כאשר הנהג ממתין לטיפול ולחילוץ מהרשויות.

עומסי תנועה באזור

בעקבות האירוע נרשמו עומסי תנועה באזור רחוב חגי בבני ברק. למרבה המזל, הנהג לא נפגע באירוע, אולם רכב ההסעות נותר תקוע בבולען וממתין לחילוץ על ידי גורמי החירום.

מקרים דומים של בולענים שנפערו בכבישים תועדו בעבר במקומות שונים בעולם. באומהה שבארצות הברית, שתי מכוניות נבלעו בבולען ענק שנפער בצומת עמוס, כאשר הסיבה הייתה פיצוץ בצינור מים מרכזי. גם בסין תועד מקרה דומה בו כביש שלם נבלע במכתש ענק בעקבות כשל טכני באתר בנייה של קו מטרו.

יצוין כי בולענים בכבישים מהווים סכנה ממשית למשתמשי הדרך ודורשים טיפול מיידי מצד הרשויות. במקרים רבים, הסיבה לקריסת הכביש היא פגיעה בתשתיות תת-קרקעיות כגון צינורות מים או ביוב, או חפירות בנייה שלא בוצעו כראוי.

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3
אל דאגה כולנו נמשיל להצביע לזייברט ושו''ת
ועשית ככל אשר יורוך
2
שטח נדלני בבני ברק... מי הראשוןשיבנה שם יחידת דיור?
שטח נדלני
1
אולי זה בגלל יאשה וסאשה מהעונה של חבורת תריג שחפרו מתחת לאדמה ללא אישורים. :):)
מישו

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