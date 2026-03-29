• דובר צה"ל התיר לפרסם כי סמל משה יצחק הכהן כץ הי"ד, שעלה מארה"ב, נהרג כתוצאה מטיל של חיזבאללה ששוגר לעבר הכוחות בדרום לבנון.

• במהלך הלילה הופעלו אזעקות בדרום הארץ בשל שיגורים מאיראן, דווח על נפילה בשטח פתוח, בחסדי ה' לא היו נפגעים.

• גם חיזבאללה שיגר רקטות וכלי טייס בלתי מאויישים לעבר צפון הארץ, אזעקות רבות הופעלו במחרבים שונים בצפון, בחסדי ה' לא היו נפגעים.

• חיל האוויר השלים גל תקיפות נרחב נגד יעדי המשטר באיראן.

• לקראת פעולה קרקעית באיראן? גורמים ביטחוניים בארה"ב אמרו הלילה ל'ניו יורק טיימס' כי כוח של 2,500 לוחמי מרינס ו-2,500 מלחים הגיע אמש למזרח התיכון.

עדכונים שוטפים

07:00: הטיימס הבריטי מדווח כי בריטניה תשלח את ספינת הנחיתה האמפיבית RFA Lyme Bay לסייע לפתוח את מצר הורמוז.

06:33: אזעקות הופעלו בקריית שמונה והסביבה בשל חשש לחדירת כלי טייס עוין.

06:25: אזעקות הופעלו ברמת הגולן בשל חשש לחדירת כלי טייס עוין.

06:19: אזעקות הופעלו בשתולה בשל ירי רקטות מלבנון.