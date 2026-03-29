כיכר השבת
מבצע 'שאגת הארי' | עדכונים שוטפים

LIVEלוחם צה"ל נפל בקרב בלבנון | שיגורים מאיראן לדרום | שיגורים גם מלבנון | צה"ל בגל תקיפות באיראן

הותר לפרסום כי סמל משה יצחק הכהן כץ הי"ד נהרג מטיל של חיזבאללה בדרום לבנון | במהלך הלילה שיגרה איראן טילים לעבר מדינת ישראל, אזעקות הופעלו בדרום הארץ | גם חיזבאללה שיגר רקטות לעבר הצפון | מיליונים נכנסו למרחבים מוגנים, בחסדי ה' לא היו נפגעים | חיל האוויר בגל תקיפות נרחב באיראן |  דיווח: אלפי חיילים אמריקנים הגיעו למזרח התיכון • מתעדכן (חדשות) 

מסוק צה"ל בגבול הצפוני (צילום: אייל מרגולין/Flash90)

כותרות הלילה והבוקר

• דובר התיר לפרסם כי סמל משה יצחק הכהן כץ הי"ד, שעלה מ, נהרג כתוצאה מטיל של חיזבאללה ששוגר לעבר הכוחות בדרום .

• במהלך הלילה הופעלו אזעקות בדרום הארץ בשל שיגורים מ, דווח על נפילה בשטח פתוח, בחסדי ה' לא היו נפגעים.

• גם חיזבאללה שיגר רקטות וכלי טייס בלתי מאויישים לעבר צפון הארץ, אזעקות רבות הופעלו במחרבים שונים בצפון, בחסדי ה' לא היו נפגעים.

• חיל האוויר השלים גל תקיפות נרחב נגד יעדי המשטר באיראן.

• לקראת פעולה קרקעית באיראן? גורמים ביטחוניים בארה"ב אמרו הלילה ל'ניו יורק טיימס' כי כוח של 2,500 לוחמי מרינס ו-2,500 מלחים הגיע אמש למזרח התיכון.

עדכונים שוטפים

07:00: הטיימס הבריטי מדווח כי בריטניה תשלח את ספינת הנחיתה האמפיבית RFA Lyme Bay לסייע לפתוח את מצר הורמוז.

06:33: אזעקות הופעלו בקריית שמונה והסביבה בשל חשש לחדירת כלי טייס עוין.

06:25: אזעקות הופעלו ברמת הגולן בשל חשש לחדירת כלי טייס עוין.

06:19: אזעקות הופעלו בשתולה בשל ירי רקטות מלבנון.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בכיכר בני ברק:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר