היום ה-30 למלחמה - עדכונים שוטפים:

14:32: מפקד חיל הים של צבא איראן מאיים: "כל המיקומים והתנועות של קבוצת נושאת המטוסים אברהם לינקולן וכן בקשותיה ממדינות האזור לצורך אספקת צרכים לוגיסטיים, נמצאים תחת מעקב מדויק ורציף שלנו. מזרח מצר הורמוז וים עומאן, המהווים את שער הכניסה למצר הורמוז ולמפרץ הפרסי, נמצאים בשליטה מלאה של חיל הים של צבא איראן - ואנחנו ממתינים לרגע הנקמה בכם". 14:24: דובר צה"ל: צה"ל תקף לאורך הלילה תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בביירות ובמרחבים נוספים בלבנון. במסגרת התקיפות, צה"ל זיהה והשמיד במרחב הבקעא משגר טעון ומוכן לשיגור לעבר שטח מדינת ישראל. בנוסף, הותקפו ברחבי לבנון מחסני אמצעי לחימה ומבנים צבאיים מהם פעלו מחבלים של ארגון הטרור חיזבאללה לקידום פעילות טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל. אחרי המטח מאיראן: בור נפער באמצע הכביש דוד הכהן | 14:24 14:10: בהמשך לירי מאיראן לעבר הצפון, בור נפער בכביש באזור הקריות.

אחת הזירות בצפון ( צילום: איחוד הצלה )

הבור שנפער בקריות ( צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א )

אחת הזירות בצפון ( צילום: איחוד הצלה )

אחת הזירות בצפון ( צילום: איחוד הצלה )

14:07: דובר צה"ל: חיל האוויר, בהכוונת אמ"ן, השלים במהלך הלילה גל תקיפות נרחב לעבר תשתיות של המשטר האיראני בטהרן, ובהן אתר מרכזי ששימש את משרד ההגנה האיראני לייצור רכיבים משמעותיים לטילים בליסטיים.

דובר צה"ל ציין כי האתר הינו אחד משני אתרים יחידים מסוגם באיראן, שבהם המשטר פיתח רכיבים קריטיים להרכבת והשמשת טילים בליסטיים שנועדו לשיגור לעבר ישראל. לפי ההודעה, תקיפת האתר פגעה ביכולת של המשטר ומשרד ההגנה בפרט לפתח את הרכיבים הדרושים להשמשת טילים אלו.

כמו כן, צה"ל תקף עשרות אתרי ייצור אמצעי לחימה נוספים ובהם: אתרי ייצור מנועים לטילים בליסטיים של משרד ההגנה האיראני; אתר ייצור ואחסון אמצעי לחימה; אתר ייצור מנועים לכטב"מים; ו⁠אתר מרכזי ששימש את צבא איראן לפיתוח מערכות הגנה אוויריות, ייצור ואחסון טילים שמיועדים לפגיעה בכלי טיס.

13:40: אזעקות המתריעות על ירי טילים ורקטות הופעלו באזור הגליל, העמקים ובמפרץ, בין היתר ב: חיפה, עתלית, דלית אל כרמל, שפרעם, קריית ביאליק, טירת כרמל, קריית אתא, קריית מוצקין, קריית ים, עספיא, נשר, עכו וסכנין.

13:28: אזעקות נשמעו במרכז הארץ, כולל באזור ירושלים, בעקבות ירי טילים מאיראן. אין דיווחים על נפגעים.

12:25: דובר צה"ל בערבית אלוף-משנה אביחי אדרעי מפרסם "אזהרה דחופה וחמורה", בה הוא מאשים כי חיזבאללה עושה שימוש באמבולנסים למטרות צבאיות.

"אנו חוזרים ומדגישים כי במסגרת פעילותו הטרוריסטית, חיזבאללה עושה שימוש נרחב באמבולנסים למטרות צבאיות. לפיכך, אנו חוזרים על אזהרתנו כי יש להפסיק באופן מיידי את השימוש הצבאי במתקנים רפואיים ובאמבולנסים, ומדגישים כי אם נוהג זה לא ייפסק, ישראל תפעל בהתאם לחוק הבינלאומי נגד כל פעילות צבאית המבוצעת על ידי ארגון הטרור חיזבאללה באמצעות מתקנים ואמבולנסים אלה".

12:05: מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר, ביקר בזירת הנפילה באשתאול יחד עם ראש מועצת מטה יהודה, אבישי כהן.

במהלך הביקור האלוף סייר בזירת הנפילה, שוחח עם תושבי המועצה והדגיש את החשיבות להישמעות התושבים להנחיות פיקוד העורף.

מפקד פיקוד העורף בזירת הנפילה באשתאול: "ההבדל בין עשרות נפגעים קשים לאירוע עם מספר מצומצם של נפגעים - הוא ההישמעות להנחיות".

מפקד פיקוד העורף בזירת הנפילה באשתאול ( צילום: דובר צה"ל )

מדברי מפקד פיקוד העורף באשתאול ( צילום: דובר צה"ל )

11:53: דוברות מד"א: עדכון לירי לעבר דרום הארץ - ללא נפגעי גוף. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח סורוקה, 31 נפגעי חרדה. עדכון בהמשך במידת הצורך.

11:41: רשות המים מעדכנת על מצב מפלס הכנרת: על פי נתוני המדידה של רשות המים, מפלס הכנרת עומד על רום של 212.79-. עליה של 5 ס"מ בסוף השבוע. עליה של 66 ס"מ מנקודת המינימום שנרשמה בדצמבר. מפלס הכנרת רחוק ב-3.99 מטר מקו אדום עליון. הספיקה בירדן: 20 מק/שנ'.

11:26: יו"ר הפרלמנט האיראני קליבאף כתב: בזמן ש"האויב" שולח מסרים פומביים בנוגע למו"מ, הוא מתכנן בסתר מתקפה קרקעית. לדבריו: "ארה"ב מדברת בפומבי על משא ומתן, אך מתכננת בחשאי מבצע יבשתי באיראן. הכוחות המזוינים של איראן מחכים לצבא ארה"ב ומוכנים להעניש את שותפותיה האזוריות".

11:10: דוברות המשטרה: משטרת ישראל פתחה בחקירה בעקבות חשד לאירוע ירי בעיר רהט, בעקבותיו נפצע גבר (53, לוד) באורח קשה שפונה מהמקום על ידי צוות מד"א, ולפני זמן קצר נקבע מותו במרכז הרפואי סורוקה. שוטרי תחנת רהט הוזעקו לזירה ופתחו בחקירת נסיבות האירוע, במסגרתה מבצעים סריקות ואיסוף ממצאים בזירה, לצד פעולות לאיתור חשודים מעורבים. על פי החשד הרקע לאירוע פלילי.

10:57: ברשות המסים מעדכנים כי עד כה הוגשו לקרן הפיצויים 21,552 תביעות - 14,190 בגין נזק למבנה, 2,099 בגין נזק לתכולה וציוד, 4,798 בגין נזק רכב ו-465 בגין נזק אחר. לידיעה המלאה - לחצו כאן.

10:42: מהמשטרה נמסר: שוטרי מחוז דרום, לוחמי מג"ב וחבלני המשטרה, עורכים כעת סריקות לאיתור נפילות של חלקי יירוט בגזרת מרחב הנגב ללא דיווח על נפגעים.

10:32: דוברות מד"א: בהמשך לירי לעבר דרום מדינת ישראל: בשלב זה, לא התקבלו קריאות במוקד 101 של מד"א כלל. עדכון בהמשך במידת הצורך.

10:30: פיקוד העורף: האירוע הסתיים באזורים - דרום הנגב, ערבה, ים המלח, יהודה, מרכז הנגב, מערב הנגב.

10:28: דיווח דרמטי: הפנטגון נערך לפעולה קרקעית באיראן, אלפי חיילים הגיעו למזרח התיכון - הפנטגון מתכונן לשבועות של מבצעים קרקעיים מצומצמים באיראן • 5,000 לוחמי מרינס ומלחים הגיעו למזרח התיכון • טראמפ טרם אישר את התוכניות. לידיעה המלאה - לחצו כאן.

10:24: האזעקות בבאר שבע ובנגב - דיווח: הטיל נפל בשטח פתוח.

10:19: בעקבות שיגורים מאיראן, אזעקות כעת בדרום הנגב, מרכז הנגב, מערב הנגב ואזורים נוספים.

10:12: בדקות הקרובות שוב צפויות אזעקות באיזור הדרום בשל שיגורי טילים מאיראן.

10:10: דוברות מד"א: בהמשך לירי לעבר דרום מדינת ישראל: בשלב זה, לא התקבלו קריאות במוקד 101 של מד"א כלל. עדכון בהמשך במידת הצורך.

10:03: בס"ד הטילים שנורו מאיראן לדרום הארץ, יורטו בהצלחה, עד כה לא ידוע על נפגעים.

09:59: אזעקות הופעלו באזורים דרום הנגב, ים המלח.

09:54: בעקבות זיהוי שיגורים מאיראן, בדקות הקרובות צפויות להתקבל התרעות באזורים - דרום הנגב, מרכז הנגב, מערב הנגב, ערבה, ים המלח, יהודה.

09:45: ביום שישי האחרון (27 במרץ), שיגרה איראן מתקפה משולבת ומדויקת לעבר הבסיס האמריקאי בסעודיה. לפי הדיווחים, 12 אנשי שירות נפצעו בתקיפה – שניים מהם באורח קשה ועשרה נוספים אובחנו עם זעזוע מוח כתוצאה מהפיצוצים העזים.

הנזק האסטרטגי הכבד ביותר נרשם בפגיעה במטוס ה-E-3 Sentry (AWACS) – מטוס שליטה, בקרה וביון מהמתקדמים בעולם. מטוס זה משמש כמרכז בקרה מוטס המאפשר למפקדים לנהל את שדה הקרב ולזהות איומים ממרחק מאות קילומטרים.

פגיעה במטוס ה-E-3 Sentry (AWACS) ( צילום: צבא ארה"ב רשתרות )

09:40: לוחמי יחידת האלפיניסטים, בפיקוד חטיבת 'ההרים' (810), השלימו מבצע ייעודי לסיכול ניסיונות ההתבססות של ארגוני טרור במרחב גבול לבנון.

במסגרת המבצע, הכוחות פעלו בשטח הררי מורכב וחצו בטיפוס בשלג מהחרמון הסורי אל מרחב הר דב שבדרום לבנון במטרה לסרוק את השטח, לאסוף מודיעין ולאתר תשתיות טרור של האויב במרחב, באמצעות היכולות והכלים הייחודיים של יחידת הקומנדו ההררית.

דובר צה"ל מציין כי כוחות אוגדה 210 ממשיכים להיות פרוסים במרחב במטרה להגן על ביטחון אזרחי מדינת ישראל ותושבי הצפון בפרט.

כוחות יחידת האלפיניסטים בפעילות חוצה גבול מהחרמון הסורי לדרום לבנון ( צילום: דובר צה"ל )

כוחות יחידת האלפיניסטים בפעילות חוצה גבול מהחרמון הסורי לדרום לבנון ( צילום: דובר צה"ל )

כוחות יחידת האלפיניסטים בפעילות חוצה גבול מהחרמון הסורי לדרום לבנון ( צילום: דובר צה"ל )

כוחות יחידת האלפיניסטים בפעילות חוצה גבול מהחרמון הסורי לדרום לבנון ( צילום: דובר צה"ל )

כוחות יחידת האלפיניסטים בפעילות חוצה גבול מהחרמון הסורי לדרום לבנון ( צילום: דובר צה"ל )

09:35: צה"ל השלים לפני זמן קצר גל תקיפות נוסף לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני בטהרן ובמרחבים נוספים באיראן.

09:20: דובר צה"ל תא"ל אפי דפרין חושף הבוקר עוד פרטים על כתב חיזבאללה עלי שועייב שחוסל בתקיפה בלבנון.

שועייב, לפי דובר צה"ל, "גויס באופן רשמי כחבר בזרוע הצבאית של חיזבאללה בשנת 2020, אך בפועל משתף פעולה עם ארגון הטרור עוד משנת 2013".

עוד מציין דפרין כי "תפקידו ביחידת המודיעין היה לצלם מידע מודיעיני ולהעבירו ליחידת 'כוח רדואן', תחת מסווה של עיתונאי".

הוא מדגיש כי "פעילותו של שעיב לחשיפת מיקומי כוחות צה״ל היוותה איום ממשי על חיי כוחותינו בדרום לבנון".

08:50: סוכנות הידיעות הצרפתית AFP מדווחת כי נשמעה בטהרן סדרת פיצוצים.

08:40: לפני זמן קצר התקבל דיווח במשטרה אודות נפילת פריטי אמל״ח באזור הגליל העליון. נזק נגרם במקום ללא נפגעים. שוטרי המחוז הצפוני, לוחמי מג"ב וחבלני משטרת ישראל, פועלים במקום להסרת סיכונים נוספים.

08:25: משרד הבריאות מעדכן כי מתחילת מבצע 'שאגת הארי' פונו לבתי החולים 5,768 נפגעים, מתוכם מאושפזים כעת 137 נפגעים: 1 במצב אנוש, 15 במצב קשה, 37 במצב בינוני ו-84 קל.

08:15: דובר צה"ל הודיע כי מטוסי חיל האוויר השלימו גל תקיפות נוסף בטהרן. בין היתר הותקפו מפקדות זמניות שהוקמו ואתרי ייצור אמצעי לחימה.

08:00: פיקוד העורף הודיע כי אירוע חדירת הכטב"ם בצפון הארץ הסתיים.

07:51: אזעקות הופעלו בגליל המערבי בשל חדירת כלי טייס עוין מלבנון.

07:40: באיראן מדווחים על הדי פיצוצים בצפון הבירה טהרן.

07:20: מנדי הכהן כץ, אביו של סמל משה יצחק הי"ד, שעלה מארה"ב ונפל בקרב בדרום לבנון, כתב ברשת החברתית שלו: "זו טרגדיה שלא תתואר. בני הבכור שהייתה לו תשוקה לחיים ולבדיחות. הלווייתו תתקיים מחר בישראל. ליבי מנופץ והפצע אמיתי. מי ייתן והוא יהיה מליץ יושר רק לדברים טובים".

07:00: הטיימס הבריטי מדווח כי בריטניה תשלח את ספינת הנחיתה האמפיבית RFA Lyme Bay לסייע לפתוח את מצר הורמוז.

06:33: אזעקות הופעלו בקריית שמונה והסביבה בשל חשש לחדירת כלי טייס עוין.

06:25: אזעקות הופעלו ברמת הגולן בשל חשש לחדירת כלי טייס עוין.

06:19: אזעקות הופעלו בשתולה בשל ירי רקטות מלבנון.

כותרות הלילה והבוקר

• דובר צה"ל התיר לפרסם כי סמל משה יצחק הכהן כץ הי"ד, שעלה מארה"ב, נהרג כתוצאה מטיל של חיזבאללה ששוגר לעבר הכוחות בדרום לבנון.

• במהלך הלילה הופעלו אזעקות בדרום הארץ בשל שיגורים מאיראן, דווח על נפילה בשטח פתוח, בחסדי ה' לא היו נפגעים.

• גם חיזבאללה שיגר רקטות וכלי טייס בלתי מאויישים לעבר צפון הארץ, אזעקות רבות הופעלו במרחבים שונים בצפון, בחסדי ה' לא היו נפגעים.

• חיל האוויר השלים גל תקיפות נרחב נגד יעדי המשטר באיראן.

• לקראת פעולה קרקעית באיראן? גורמים ביטחוניים בארה"ב אמרו הלילה ל'ניו יורק טיימס' כי כוח של 2,500 לוחמי מרינס ו-2,500 מלחים הגיע אמש למזרח התיכון.