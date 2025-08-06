5 מנות מושלמות ליציאה - נחטפות עוד לפני שפורשים שמיכה ( צילום: באדיבות המצלם )

1. שיפודי עוף בציפוי סילאן ושומשום - להיט של כל על-האש

מצרכים חזה עוף חתוך לקוביות

2 כפות סילאן

כף רוטב סויה

שן שום כתושה

כף שמן זית

מערבבים את כל חומרי הרוטב ומשרים את קוביות העוף לפחות שעה. משחילים על שיפודים, מפזרים שומשום וצולים על הגריל או במחבת פסים. מגישים חם או אפילו קר – עדיין טעים!

שיפודי עוף בציפוי סילאן ושומשום - להיט של כל על-האש ( צילום: באדיבות המצלם )

2. מאפה פוקצ'ה אישית ממולאת - ארוחה שלמה ביד אחת

מצרכים

1 חבילת בצק פיצה מצונן או בצק עלים מרודד

3 כפות פסטו / רוטב עגבניות / גבינת שמנת

1 כוס גבינה צהובה מגוררת

קוביות עגבנייה אחת

2 ביצים קשות

בצל מטוגן (לא חובה)

תיבול: אורגנו, פלפל שחור, מלח גס

שמן זית או ביצה להברשה

הוראות הכנה

חותכים את הבצק ל-6 מלבנים, מורחים ממרח, מניחים גבינה, עגבנייה ותוספת חלבון, מקפלים ומהדקים עם מזלג. מברישים בשמן זית, מפזרים תיבול ואופים ב־180 מעלות כ־20 דקות עד שהמאפה מזהיב.

טיפ: טעים גם קר, קל לעטיפה אישית, מחזיק מעולה מחוץ לבית – וכולם חושבים שהתאמצתם (כשזה בכלל לקח 10 דקות).

מאפה פוקצ'ה אישית ממולאת - ארוחה שלמה ביד אחת ( צילום: באדיבות המצלם )

3. קציצות בולונז אפויות - לא רק לילדים

מצרכים

חצי קילו בשר טחון

בצל קצוץ

שן שום

כף רסק עגבניות

תבלינים: מלח, פלפל, פפריקה

ביצה אחת

כף פירורי לחם

הוראות הכנה

מערבבים, יוצרים קציצות קטנות ואופים בתנור עד שהן שחומות. מצננים ושמים בקופסה - נוח לאכול ביד, גם בלי פיתה.

קציצות בולונז אפויות - לא רק לילדים ( צילום: באדיבות המצלם )

4. סלט פסטה צבעוני שכולם חוטפים

מצרכים

250 גרם פסטה קצרה (פנה / פרפרים / בורגוליות)

200 גרם עגבניות שרי, חצויות

150 גרם גבינה בולגרית (או פטה), חתוכה לקוביות קטנות

1/2 כוס זיתים שחורים או ירוקים, פרוסים

1/2 כוס גרגרי תירס מבושל/משומר (מסוננים)

לרוטב:

3 כפות שמן זית

1 כף מיץ לימון סחוט טרי

1 כפית חרדל חלק

1 כפית דבש

מלח ופלפל לפי הטעם

טיפ: שימו בצנצנת אישית - יותר כיף, פחות לכלוך.

הוראות הכנה

מבשלים את הפסטה לפי הוראות האריזה, מסננים ושוטפים במים קרים לעצירת הבישול.

שמים את הפסטה בקערה גדולה. מוסיפים את העגבניות, הגבינה, הזיתים והתירס.

בקערית נפרדת טורפים את כל חומרי הרוטב עד לאיחוד.

יוצקים את הרוטב על הסלט ומערבבים בעדינות כך שכל הפסטה תתעטף בטעמים.

טועמים, מתקנים תיבול אם צריך - וסוגרים בקופסה ליציאה!

סלט פסטה צבעוני שכולם חוטפים ( צילום: באדיבות המצלם )

5. עוגיות שיבולת שועל ובננה – כי תמיד צריך משהו מתוק

מצרכים

2 בננות בשלות

כוס שיבולת שועל

חופן שוקולד צ’יפס / אגוזים / חמוציות

הוראות הכנה

מועכים את הבננות, מוסיפים את השיבולת שועל והתוספות, יוצרים עוגיות ואופים 15 דקות ב-180 מעלות.

טיפ: לא צריך סוכר, לא קמח – ועדיין זה נטרף!

עוגיות שיבולת שועל ובננה – כי תמיד צריך משהו מתוק ( צילום: באדיבות המצלם )

בילוי נעים!

