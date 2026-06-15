הפרטיטם שנתפסו ( צילום: דוברות המשטרה )

פרקליטות מחוז מרכז הגישה היום (שלישי) כתב אישום ראשון נגד נאשם בן 30 תושב בת ים, בפרשייה שמסמלת יותר מכל את חוסר עוגמת הנפש של עבריינים המבצעים עבירות הונאה תוך ניצול תמימותן של נשים מבוגרות.

על פי כתב האישום, הנאשם שימש כ'שליח' בעוקץ מתוחכם שהפיל ברשתו קשישות דוברות רוסית ושלשל לכיסם של המעורבים סכום מוערך של מאות אלפי שקלים. הפרשייה החלה להתגלות בתחילת חודש מאי האחרון, עת הגישה תושבת אריאל בשנות ה-70 לחייה תלונה במשטרה. מתוכה עלה כי קיבלה שיחת טלפון משני דוברי השפה הרוסית שהזדהו כנציגי מס הכנסה וביטוח לאומי. בתום השיחה, שוכנעה הקשישה להעביר לשליח מטעמם שהגיע במונית סכום כספי רב במזומן על סך 82,000 שקלים וזהב רב שהיה ברשותה. מיד עם קבלת התלונה, החלה חקירה סמויה על ידי יחידה ללחימה בפשיעה במחוז שומרון במטרה לאסוף ראיות ותלונות נוספות. חוקרי היחידה הבינו כי 'החוט המקשר' בין הקורבנות הנו גילן המבוגר ומוצאן מחבר העמים, וכי מדובר בדפוס עבריינות שיטתי. אופיר כ"ץ: "מה תעשו לנו? צינוק? ישר לכלא" | לוי: "יזמינו אתכם לחקירה" יוני גבאי | 15:58 מהומה בנאום של בנט: האשים את הממשלה וחטף קריאות מהקהל חזקי שטרן | 14.06.26 עוד נחשף כי החשודים העומדים מאחורי המעשים טענו באוזני הקורבנות תוך שהופעל לחץ רב עליהן, שהן חייבות כספים לרשויות ובמידה ולא יסדירו זאת באופן מידי, צפויות להסתבך מול רשויות המדינה. בהמשך לשיחות אלו, הגיע הנאשם לבתיהן לאחר תיאום מקדים וקיבל מהן לידיו כסף מזומן ו/או תכשיטים, לצורך 'סגירת החוב' הדמיוני. חקירה סמויה והרחבת מעגל הקורבנות במסגרת חקירה סמויה זו, והבנה כי מאפייני המקרים ודפוס ההונאה העברייני זהה, הרחיבה היחידה החוקרת את מעגל איתור הקורבנות הן גם באזור מרכז הארץ, תוך שימוש בפעולות מגוונות שכללו בין היתר אמצעים טכנולוגיים מתקדמים ופעולות סיגנטיות נוספות. החקירה הסמויה הובילה לחשיפת זהות המעורבים ובתאריך 26 במאי נעצרו לחקירה שני חשודים בפרשייה: הנאשם וחשוד נוסף תושב אריאל בשנות ה-20 לחייו. בחיפוש שנערך בעת מעצרם, נתפסו טלפונים סלולריים אשר עפ"י החשד שימשו אותם לביצוע העבירות ובהם תיעוד המזומנים אותם שללו מהקורבנות ורכוש נוסף.

עוקץ קשישים | אילוסטרציה ( שאטרסטוק )

במסגרת חקירתם, כל אחד בהתאם לחשדות המיוחסים לו, הוארך מעצרם מעת לעת בהתאמה לצורכי החקירה. בנוסף, עם התקדמותה, בוצע שחזור על ידי הנאשם במהלכו תיאר איך הגיע אל בית הקורבנות וכיצד קיבל לידיו את החבילה שכביכול הועברה על ידו כ'שליח' לאותם נציגי רשויות המדינה. בהמשך לפעולות איסוף אלו מצדו של הנאשם, אף הוביל את חוקרי היחידה אל חנות תכשיטים ברמת גן, שם מכר את הזהב שקיבל.

"לא הייתה שם סבתא מרוקאית"

במהלך חקירותיו של הנאשם בגין עבירות של גניבה, קבלת נכסים שהושגו בפשע, קבלת דבר במרמה ובנסיבות מחמירות, קבלת דבר בתחבולה, סחיטה באיומים, עושק והתחזות לאחר, חשף הנאשם בפני חוקריו כי הבין שלמעשה הוא מרמה את הקשישות אבל בחר להמשיך לעשות זאת בשל מצוקה כספית בשל חוב ל'שוק האפור', לדבריו.

כשנשאל על ידי החוקרת מה המשותף לכל האנשים שאספת מהם משלוחים, השיב הנאשם במשפט שמסכם את מהות העוקץ: "כולם קשישים רוסים, לשאלתך לא הייתה שם סבתא מרוקאית".

לאחר שחקירתו הבשילה תוך שגובשה תשתית ראייתית רחבה נגדו, הגישה פרקליטות מחוז מרכז כתב אישום נגד הנאשם הראשון בפרשייה. החקירה בעניין מעורבים נוספים עודנה מתנהלת במטרה למצות עמם את הדין עד תום.

רס"מ נינה שהם, חוקרת ביחידה ללחימה בפשיעה מרחב שומרון, ציינה: "מדובר בהונאת קשישים המתרחשת במקומות שונים ברחבי הארץ וזכתה בשל מאפייניה לכינוי 'עוקץ רוסי', תוך ניצול עברייני של נשים מבוגרות ואוכלוסיות תמימות ומוחלשות שנגזל מידיהן בעורמה ובתחבולה מביישת, ממיטב כספם ורכושם האחרון שחסכו במרוצת חייהן".

"ככל שהעמקנו והרחבנו את יריעת החקירה במקומות השונים בארץ, דאב ליבם של חוקרי היחידה בשל מפח הנפש שנגרם לקורבנות", הוסיפה שהם. "אומנם חקירת הפרשייה טרם הושלמה ואנו ממשיכים בפעולות שמטרתן למצות את הדין עם כלל המעורבים, קלה כבחמורה, על מנת למגר את תופעה בזויה מעין זאת ולהשכין, לו במעט, ביטחון בקרב אוכלוסיות מוחלשות ומבוגרות שכאלו".