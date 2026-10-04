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ניצול ציני

התחזה לחייל מילואים במצוקה ועקץ עשרות קורבנות: סיפורו של הנוכל הסדרתי שנעצר

החשוד פנה לאזרחים והציג עצמו כמילואימניק במצוקה • ניצל באופן ציני מוגבלות פיזית של אישה בכיסא גלגלים | הוגשה נגדו הצהרת תובע (פשע ופלילים)

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(צילום: דוברות המשטרה)

לאחר חקירה מסועפת ומצוד שנמשך למעלה משנה, הצליחה משטרת ישראל לאתר ולעצור נוכל סדרתי החשוד בביצוע עשרות מקרי הונאה ומרמה ברחבי הארץ. החשוד, שפעל בשיטה קבועה ומתוחכמת, התחזה לחייל מילואים במצוקה כלכלית ועקץ קורבנות חסרי ישע, ביניהם אנשים עם מוגבלויות.

על פי דוברות המשטרה, החשוד נהג לפנות לאזרחים ולהציג עצמו כאיש מילואים שנקלע למצוקה כלכלית ואיבד את ארנקו. הוא שכנע את הקורבנות להעביר לו כספים כהלוואה, ולאחר מכן נעלם וניתק קשר. היקף ההונאות נאמד בסך כולל של עשרות אלפי שקלים.

התיק המרכזי בפרשה חשף את שיטת הפעולה הצינית של החשוד: הוא ניהל קשר עם אישה המתניידת בכיסא גלגלים וביקש ממנה הלוואה של שקלים בודדים עקב "הקפצה" למילואים. תוך ניצול מוגבלותה הפיזית, הוא לקח את כרטיס האשראי שלה בטענה שיבצע את המשיכה עבורה מהכספומט, אך משך ללא ידיעתה אלפי שקלים, נעלם וניתק עמה קשר.

החקירה התבססה על הרכבת חלקי "פאזל" והצלבות שיטת פעולה ואיסוף מאפיינים דומים מעשרות מקרי הונאה שהתרחשו לאורך תקופה בשלוש השנים האחרונות. המקרים התרחשו בכל רחבי הארץ, בין היתר בקריות, בתל אביב, בירושלים ובדרום.

החשוד אותר לאחרונה ונעצר לחקירה באמצעות שיתוף פעולה ארצי עם תחנות משטרה נוספות. במהלך חקירתו הודה במעשים המיוחסים לו. מעצרו הוארך מעת לעת על פי בקשת המשטרה, והיום צפויה להיות מוגשת נגדו הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום חמור ובקשה למעצרו עד תום ההליכים.

מדוברות משטרת ישראל נמסר: "משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות נגד עבריינים המנצלים את תום ליבם של אזרחים ופוגעים באוכלוסיות פגיעות וחסרות ישע. המשטרה לא תרפה מאותם עבריינים עד הבאתם לדין".
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