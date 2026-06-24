הטלפונים שלנו נעשים דקים יותר, המצלמות מגיעות לאיכויות מטורפות, והבינה המלאכותית כבר כאן – אבל יש דבר אחד שתוקע את האנושות כבר שנים: הטכנולוגיה של הסוללות. גם בשנת 2026, השאלה הכי נפוצה בבית או במשרד היא עדיין: "למישהו יש מטען?".

בפינת הטכנולוגיה השבועית באולפן 'כיכר השבת', אירח משה מנס את כתב הטכנולוגיה המדע והמשפט, אלחנן טוויג, לשיחה מרתקת על "סוללות הליתיום" שמניעות את חיינו (ואת הרכבים החשמליים שלנו), ובעיקר – איך אנחנו, במו ידינו, מקצרים להן את החיים בלי לשים לב.

מגרש כדורגל וספוג: איך עובדת סוללה?

כדי להבין למה הסוללה נגמרת מהר יותר אחרי כמה חודשים, טוויג מספק אנלוגיה פשוטה: "תחשבו על הסוללה כמו על מגרש כדורגל שמחולק לשניים, ובאמצע יש ספוג שמפריד. הטעינה החשמלית מזיזה חלקיקים שנקראים 'יונים' לצד אחד. כשאנחנו משתמשים בטלפון, היונים חוזרים לצד השני, והתנועה הזו מייצרת את האנרגיה שמפעילה את המכשיר".

אז איפה הבעיה? "עם הזמן, אחרי כ-500 עד אלף מחזורי טעינה, הספוג באמצע מתבלה", מסביר טוויג. "חלק מהיונים (בערך 20%) פשוט 'נתקעים' בצד אחד ולא זזים יותר. זו הסיבה שקיבולת הסוללה יורדת והיא כבר לא מחזיקה מעמד כמו ביום שקנינו אותה".

האויב הגדול ביותר: חום ישיר ושמש של קיץ

בניגוד למה שחשבנו בעבר, השארת הטלפון בטעינה למשך כל הלילה היא כבר לא הבעיה המרכזית. "הטלפונים החדשים חכמים מאוד", מרגיע טוויג. "המערכת יודעת לעצור את הטעינה ב-80% במהלך הלילה, ורק לקראת השעה שאתם קמים היא משלימה את ה-20% הנותרים".

האויב האמיתי והמסוכן ביותר לסוללה הוא הטמפרטורה.

"ברגע שסוללה מגיעה לאזור ה-35–40 מעלות, היא נהרסת בקצב מהיר", מזהיר טוויג. מנס מיד מזדהה ומספר: "זה בדיוק מה שקרה לי אתמול. נסעתי ברכב, הטלפון ישב על התושבת מול השמש הישירה, ופתאום הופיעה התראה שהטעינה הופסקה בגלל חום".

טוויג ממליץ על פתרון פשוט אך יעיל: "בקיץ, כשאתם ברכב, תפתחו פתח אחד של המזגן שיזרוק אוויר קריר ישירות על גב הטלפון. ובבקשה – אל תישנו עם טלפון בטעינה מתחת לכרית. מעבר לענייני הקרינה, המכשיר פשוט מתלהט שם, והסוללה שלכם נאטמת ונשרפת לאט לאט".

והיה גם מיתוס מהישיבה: מנס נזכר בבחור מהישיבה שלפני עשרים שנה היה שומר את סוללות הווקמן שלו במקפיא. האם יש בזה היגיון? טוויג מסביר: "בטכנולוגיות הישנות זה היה מקפיא את המצב הכימי של הסוללה ומונע ממנה להתרוקן באוויר כשהיא עומדת. זה שמר על הטעינה, אבל לא באמת האריך את חיי הסוללה. היום, בסוללות ליתיום, ממש לא כדאי לעשות את זה".

כלל הזהב: בין 20% ל-80%

רוצים לשמור על בריאות הסוללה לאורך שנים? מסתבר שהטווח האידיאלי עבורה הוא להישאר תמיד בין 20 ל-80 אחוזים.

"כשסוללה טעונה ב-100%, או כשהיא ריקה לחלוטין ב-0%, נוצר בה מתח כימי חזק מאוד שמנסה להתנגד ומאיץ את הבלאי שלה", חושף טוויג. "לכן הטלפון מתריע לכם תמיד ב-20%. הטיפ הטוב ביותר הוא פשוט לא לתת לה לרדת משם, וגם לא חייבים להגיע תמיד ל-100%".

ומה קורה עם המטענים הניידים (Power Banks) שכולנו קונים לטיולים ושוכבים בארון חודשים ארוכים? "אנשים קונים מטען נייד ב-150 שקלים, שמים בארון, ואחרי שנה בטיול מגלים שהוא מת תוך דקה. סוללת ליתיום שעומדת דוממת – נהרסת. הטיפ שלי: אם אתם מאחסנים מטען נייד לזמן ארוך, תשארו אותו באזור ה-50% טעינה (בין 40 ל-60). שם יש שוויון כוחות כימי בסוללה ואין מאבק פנימי שמחריב אותה. זו גם הסיבה שכשקונים מכשיר חדש מהקופסה, הוא תמיד מגיע עם כ-60% טעינה".

בשורת הטעינה המהירה: פינוק או אסון?

בשנים האחרונות נכנסו לשוק מטענים מהירים במיוחד, שמסוגלים למלא סוללה ברבע שעה בלבד. מצד אחד, זה פתרון מדהים וסוגר פינה. מצד שני, המחיר כבד.

"הטעינה המהירה יוצרת חום פנימי עצום. היונים טסים לצד השני במהירות מטורפת וחלקם פשוט הולכים לאיבוד בדרך", מסכם טוויג. "זה מקצר את חיי הסוללה באופן משמעותי. מי שמחליף טלפון כל שנה – אולי לא אכפת לו. אבל אם אתם מגיעים למשרד או לבית ויש לכם זמן, אל תשתמשו במטען המהיר. שימו מטען איטי ורגיל. הסוללה שלכם תודה לכם".